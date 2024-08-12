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ATP
12 августа 2024, 07:44 |
93
0

На Мастерсе в Монреале определены финалисты

Алексей Попырин поборется за трофей АТР 1000 против Андрея Рублева

12 августа 2024, 07:44 |
93
0
На Мастерсе в Монреале определены финалисты
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Попырин

На хардовом турнире АТР 1000 в Монреале (Канада) стали известны финалисты.

Алексей Попырин (Австралия, ATP 62) и Андрей Рублев (АТР 8) сойдутся за трофей канадского Мастерса.

Представитель Австралии за один день выиграл два матча: в четвертьфинальном противостоянии он одолел Хуберта Хуркача, а в 1/2 финала выиграл у Себастьяна Корды.

Рублев после победы над Синнером в 1/4 финала обыграл Маттео Арнальди в полуфинале.

АТР 1000 Монреаль. Хард. 1/2 финала

  • Андрей Рублев [5] – Маттео Арнальди (Италия) – 6:4, 6:2
  • Алексей Попырин (Австралия) – Себастьян Корда (США) – 7:6 (7:0, 6:3)
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ATP Монреаль Андрей Рублев Маттео Арнальди Алексей Попырин Себастьян Корда
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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