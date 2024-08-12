ATP12 августа 2024, 07:44 |
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На Мастерсе в Монреале определены финалисты
Алексей Попырин поборется за трофей АТР 1000 против Андрея Рублева
12 августа 2024, 07:44 |
93
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На хардовом турнире АТР 1000 в Монреале (Канада) стали известны финалисты.
Алексей Попырин (Австралия, ATP 62) и Андрей Рублев (АТР 8) сойдутся за трофей канадского Мастерса.
Представитель Австралии за один день выиграл два матча: в четвертьфинальном противостоянии он одолел Хуберта Хуркача, а в 1/2 финала выиграл у Себастьяна Корды.
Рублев после победы над Синнером в 1/4 финала обыграл Маттео Арнальди в полуфинале.
АТР 1000 Монреаль. Хард. 1/2 финала
- Андрей Рублев [5] – Маттео Арнальди (Италия) – 6:4, 6:2
- Алексей Попырин (Австралия) – Себастьян Корда (США) – 7:6 (7:0, 6:3)
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