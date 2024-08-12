На Мастерсе в Монреале определены финалисты

На хардовом турнире АТР 1000 в Монреале (Канада) стали известны финалисты.

Алексей Попырин (Австралия, ATP 62) и Андрей Рублев (АТР 8) сойдутся за трофей канадского Мастерса.

Представитель Австралии за один день выиграл два матча: в четвертьфинальном противостоянии он одолел Хуберта Хуркача, а в 1/2 финала выиграл у Себастьяна Корды.

Рублев после победы над Синнером в 1/4 финала обыграл Маттео Арнальди в полуфинале.

АТР 1000 Монреаль. Хард. 1/2 финала