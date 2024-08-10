Зарубежный клуб подпишет талантливого хавбека Динамо
Антон Царенко привлек к себе внимание гданьской «Лехии»
Гданьская «Лехия» в ближайшее время должна объявить о подписании украинского полузащитника киевского «Динамо» Антона Царенко, сообщает польский журналист Петр Потемпа.
По информации источника, 20-летний футболист в понедельник пройдет медосмотр в клубе-новичке Экстраклясы.
Условия перехода игрока не сообщаются.
В сезоне 2023/24 Антон Царенко провел 8 матчей на взрослом уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека молодежной сборной Украины в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Антоном Царенко интересуется клуб MLS.
Z moich informacji wynika, że do @LechiaGdanskSA lada dzień ma trafić młody i filigranowy ofensywny pomocnik z Dynama Kijów.— Piotr Potępa (@PiotrPotepa) August 10, 2024
Przewertowałem kadrę ukraińskiego klubu i opis pasuje do Antona Tsarenko. Zawodnik w poniedziałek ma przechodzić testy medyczne.
Tsarenko ma na koncie… pic.twitter.com/DU28Jv877X
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