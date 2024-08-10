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Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 20:33 | Обновлено 10 августа 2024, 20:50
2628
1

Зарубежный клуб подпишет талантливого хавбека Динамо

Антон Царенко привлек к себе внимание гданьской «Лехии»

10 августа 2024, 20:33 | Обновлено 10 августа 2024, 20:50
2628
1
Зарубежный клуб подпишет талантливого хавбека Динамо
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

Гданьская «Лехия» в ближайшее время должна объявить о подписании украинского полузащитника киевского «Динамо» Антона Царенко, сообщает польский журналист Петр Потемпа.

По информации источника, 20-летний футболист в понедельник пройдет медосмотр в клубе-новичке Экстраклясы.

Условия перехода игрока не сообщаются.

В сезоне 2023/24 Антон Царенко провел 8 матчей на взрослом уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека молодежной сборной Украины в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Антоном Царенко интересуется клуб MLS.

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Антон Царенко Динамо Киев Лехия Гданьск трансферы трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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