Зарубежный клуб подпишет талантливого хавбека Динамо

Гданьская «Лехия» в ближайшее время должна объявить о подписании украинского полузащитника киевского «Динамо» Антона Царенко, сообщает польский журналист Петр Потемпа.

По информации источника, 20-летний футболист в понедельник пройдет медосмотр в клубе-новичке Экстраклясы.

Условия перехода игрока не сообщаются.

В сезоне 2023/24 Антон Царенко провел 8 матчей на взрослом уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека молодежной сборной Украины в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Антоном Царенко интересуется клуб MLS.