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Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 03:32 | Обновлено 12 августа 2024, 03:36
87
0

Неожиданные лидеры. Как дела в гонке бомбардиров УПЛ?

Лучшие голеадоры – защитники Андрей Цуриков и Николай Матвиенко

12 августа 2024, 03:32 | Обновлено 12 августа 2024, 03:36
87
0
Неожиданные лидеры. Как дела в гонке бомбардиров УПЛ?
ФК Колос Ковалевка. Андрей Цуриков

Защитник «Колоса» Андрей Цуриков и его коллега по амплуа из донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко является текущими лидерами гонки бомбардиров в Украинской Премьер-лиге 2024/2025.

Во встречах 2-го тура сезона ни Цуриков, ни Матвиенко голами не отметились. Напомним, «Колос» сыграл на своем поле вничью 0:0 с «Ингульцом», а «Шахтер» в домашней игре уступил «Полесье» – 0:1.

Как известно, Цуриков в стартовом туре стал автором дубля в ворота «Оболони» (2:2), а Матвиенко также отличился дважды во встрече с «Ворсклой» (5:0).

Сразу 25 футболистов в нынешней УПЛ отличились по 1 разу.

Самой результативной командой сезона в чемпионате Украины является «Шахтер» - 5 голов. Еще ни разу не забивали голы игроки «Черноморца» и «Левого берега», которые провели по 2 матча, а также «Александрии». Впрочем, клуб из Кировоградской области лишь в понедельник, 12 августа, проведет свой первый матч сезона – в Черкассах против ЛНЗ. Эта игра закроет программу 2-го тура сезона-2024/2025.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Цуриков Николай Матвиенко Колос Ковалевка Шахтер Донецк бомбардиры
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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