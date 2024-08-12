Неожиданные лидеры. Как дела в гонке бомбардиров УПЛ?
Лучшие голеадоры – защитники Андрей Цуриков и Николай Матвиенко
Защитник «Колоса» Андрей Цуриков и его коллега по амплуа из донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко является текущими лидерами гонки бомбардиров в Украинской Премьер-лиге 2024/2025.
Во встречах 2-го тура сезона ни Цуриков, ни Матвиенко голами не отметились. Напомним, «Колос» сыграл на своем поле вничью 0:0 с «Ингульцом», а «Шахтер» в домашней игре уступил «Полесье» – 0:1.
Как известно, Цуриков в стартовом туре стал автором дубля в ворота «Оболони» (2:2), а Матвиенко также отличился дважды во встрече с «Ворсклой» (5:0).
Сразу 25 футболистов в нынешней УПЛ отличились по 1 разу.
Самой результативной командой сезона в чемпионате Украины является «Шахтер» - 5 голов. Еще ни разу не забивали голы игроки «Черноморца» и «Левого берега», которые провели по 2 матча, а также «Александрии». Впрочем, клуб из Кировоградской области лишь в понедельник, 12 августа, проведет свой первый матч сезона – в Черкассах против ЛНЗ. Эта игра закроет программу 2-го тура сезона-2024/2025.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Борьбу за титул продолжают три американки
11 августа Кривбасс потерпел поражение от львовской команды со счетом 0:3 во 2-м туре