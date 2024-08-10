Безголевое противостояние в Ковалевке. Колос сыграл вничью с Ингульцом

В поединке 3 тура Украинской Премьер-лиги встретились «Колос» и «Ингулец». Ковалевцы начали новый чемпионат с ничьей в матче против «Оболони» (2:2), а петровская команда проиграла «Заре» (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное время.

В начале встречи ковалевцы больше владели мячом, но грамотные действия футболистов «Ингульца» не давали возможности хозяевам поля приблизиться к штрафной петровцев. Подопечные Василия Кобина играли вторым номером и периодически пытались отвечать своими контратаками. Первый опасный момент в матче состоялся после навеса со штрафного. Мяч заметался возле вратарской «Ингульца», но никто из ковалевсцев не сумел сделать завершающий удар. По итогам этого эпизода арбитр долго совещался с видеоассистентом на предмет возможного пенальти (Паламарчук сыграл в ногу соперника), а затем сам побежал смотреть видеоповтор. Для петровцев ситуация закончилась без последствий: арбитр зафиксировал оффсайд у Велетня.

Гости вполне уверенно справлялись с набегами оппонентов, а под конец тайма сами завладели преимуществом. И петровцы создали несколько острых моментов. Особенно поволноваться поклонников «Колоса» заставил сильный удар Волохатого из центра штрафной, с которым в прыжке справился Пахолюк.

Вторая половина встречи началась с опасного момента у ворот хозяев поля. Атака «Ингульца» завершилась прострелом Пятова на Волохатого, и мяч от ноги Цурикова едва не залетел в угол ворот. Петровцы заиграли увереннее, и уже не отдавали преимущество соперникам. Отличную возможность для взятия ворот упустил Козак. Форвард принял мяч в углу штрафной и пробил мимо голкипера, но свою команду выручил Бурда, оказавшийся в нужном месте.

В дальнейшем команды обменивались атаками, но в их действиях просматривалась осторожность. Вырвать победу для «Колоса» мог Топалов, который не сумел переправить мяч в ворота после прострела Цурикова. Концовка поединка омрачилась двумя вынужденными заменами: из-за повреждений встречу не смогли завершить Мысык у «Ингульца» и Лучкевич у хозяев поля.

В следующем туре «Колос» и «Ингулец» проведут выездные матчи: ковалевцы встретятся с «Черноморцем», а подопечные Кобина сыграют с «Полесьем».

Украинская Прейьер-лига. 2-й тур.

«Колос» – «Ингулец» – 0:0

Предупреждение: Бурда (41)

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич (Поправка, 94), Харатин (Демченко, 70), Ориховский, Алефиренко (Топалов, 62), Гагно, Велетень (Криворучко, 81), Салабай (Безбородько, 62)

«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук, Малыш, Шершень, Дубилей, Петько (Лисняк, 67), Пятов, Волохатый (Резепов, 89), Богунов (Мысык, 67; Пушкарев, 78), Белоцерковец, Козак (Чабан, 89)

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА