Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безголевое противостояние в Ковалевке. Колос сыграл вничью с Ингульцом
Премьер-лига
Колос Ковалевка
10.08.2024 18:00 – FT 0 : 0
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 19:54 | Обновлено 10 августа 2024, 21:17
331
0

Безголевое противостояние в Ковалевке. Колос сыграл вничью с Ингульцом

Команды поделили очки

10 августа 2024, 19:54 | Обновлено 10 августа 2024, 21:17
331
0
Безголевое противостояние в Ковалевке. Колос сыграл вничью с Ингульцом
УПЛ

В поединке 3 тура Украинской Премьер-лиги встретились «Колос» и «Ингулец». Ковалевцы начали новый чемпионат с ничьей в матче против «Оболони» (2:2), а петровская команда проиграла «Заре» (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное время.

В начале встречи ковалевцы больше владели мячом, но грамотные действия футболистов «Ингульца» не давали возможности хозяевам поля приблизиться к штрафной петровцев. Подопечные Василия Кобина играли вторым номером и периодически пытались отвечать своими контратаками. Первый опасный момент в матче состоялся после навеса со штрафного. Мяч заметался возле вратарской «Ингульца», но никто из ковалевсцев не сумел сделать завершающий удар. По итогам этого эпизода арбитр долго совещался с видеоассистентом на предмет возможного пенальти (Паламарчук сыграл в ногу соперника), а затем сам побежал смотреть видеоповтор. Для петровцев ситуация закончилась без последствий: арбитр зафиксировал оффсайд у Велетня.

Гости вполне уверенно справлялись с набегами оппонентов, а под конец тайма сами завладели преимуществом. И петровцы создали несколько острых моментов. Особенно поволноваться поклонников «Колоса» заставил сильный удар Волохатого из центра штрафной, с которым в прыжке справился Пахолюк.

Вторая половина встречи началась с опасного момента у ворот хозяев поля. Атака «Ингульца» завершилась прострелом Пятова на Волохатого, и мяч от ноги Цурикова едва не залетел в угол ворот. Петровцы заиграли увереннее, и уже не отдавали преимущество соперникам. Отличную возможность для взятия ворот упустил Козак. Форвард принял мяч в углу штрафной и пробил мимо голкипера, но свою команду выручил Бурда, оказавшийся в нужном месте.

В дальнейшем команды обменивались атаками, но в их действиях просматривалась осторожность. Вырвать победу для «Колоса» мог Топалов, который не сумел переправить мяч в ворота после прострела Цурикова. Концовка поединка омрачилась двумя вынужденными заменами: из-за повреждений встречу не смогли завершить Мысык у «Ингульца» и Лучкевич у хозяев поля.

В следующем туре «Колос» и «Ингулец» проведут выездные матчи: ковалевцы встретятся с «Черноморцем», а подопечные Кобина сыграют с «Полесьем».

Украинская Прейьер-лига. 2-й тур.

«Колос» – «Ингулец» – 0:0

Предупреждение: Бурда (41)

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич (Поправка, 94), Харатин (Демченко, 70), Ориховский, Алефиренко (Топалов, 62), Гагно, Велетень (Криворучко, 81), Салабай (Безбородько, 62)

«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук, Малыш, Шершень, Дубилей, Петько (Лисняк, 67), Пятов, Волохатый (Резепов, 89), Богунов (Мысык, 67; Пушкарев, 78), Белоцерковец, Козак (Чабан, 89)

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Колос и Ингулец болельщиков не порадовали. Обзор матча УПЛ
Черноморец – Заря – 0:1. Луганчане лидируют в УПЛ. Обзор матча
Стали известны стартовые составы на матч чемпионата Украины Колос – Ингулец
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Колос Ковалевка Колос - Ингулец отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борец Хоцяновский выступил с заявлением после поражения на ОИ-2024
Олимпийские игры | 10 августа 2024, 13:54 7
Борец Хоцяновский выступил с заявлением после поражения на ОИ-2024
Борец Хоцяновский выступил с заявлением после поражения на ОИ-2024

Украинец не смог добраться в Париже до медальной схватки

ФОТО. Лицо Бущана после курьезного ляпа Нещерета в матче Верес – Динамо
Футбол | 09 августа 2024, 21:27 1
ФОТО. Лицо Бущана после курьезного ляпа Нещерета в матче Верес – Динамо
ФОТО. Лицо Бущана после курьезного ляпа Нещерета в матче Верес – Динамо

Киевляне уверенно побеждали 2:0, но Руслан создал интригу

Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Олимпийские игры | 10.08.2024, 10:22
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
Олимпийские игры | 09.08.2024, 21:48
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
Ман Сити – Ман Юнайтед – 1:1 (пен 7:6). Горожане взяли реванш. Видеообзор
Футбол | 10.08.2024, 20:14
Ман Сити – Ман Юнайтед – 1:1 (пен 7:6). Горожане взяли реванш. Видеообзор
Ман Сити – Ман Юнайтед – 1:1 (пен 7:6). Горожане взяли реванш. Видеообзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
10.08.2024, 08:50 1
Олимпийские игры
Игрок Ман Сити – сыну Симеоне: «Cкажи отцу, чтобы больше не звонил мне» 
Игрок Ман Сити – сыну Симеоне: «Cкажи отцу, чтобы больше не звонил мне» 
09.08.2024, 14:18 4
Футбол
Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
10.08.2024, 13:23
Футбол
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
09.08.2024, 17:11 15
Олимпийские игры
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
10.08.2024, 08:00 1
Футбол
Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
10.08.2024, 07:28 13
Футбол
Художественная гимнастика. 16-летняя украинка завершила финал на Олимпиаде
Художественная гимнастика. 16-летняя украинка завершила финал на Олимпиаде
09.08.2024, 18:45 13
Олимпийские игры
Верес – Динамо – 1:2. Мяч и ассист Шапаренко, привоз Нещерета. Видео голов
Верес – Динамо – 1:2. Мяч и ассист Шапаренко, привоз Нещерета. Видео голов
09.08.2024, 20:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем