Колос Ковалевка

В субботу, 10-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 18:00.

Команда Александра Поздеева еле спаслась от поражения «Оболони» в первом туре (2:2), а коллектив Василия Кобина, наоборот, упустил ничью в игре против «Зари». Таким образом, новички этого сезона сейчас находятся в группе аутсайдеров, но мы все понимаем, что это, возможно, кратковременное явление. Прошла ли голевая засуха в Ковалевке? Это и будет одной из интриг нового розыгрыша УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.