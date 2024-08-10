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Премьер-лига
Колос Ковалевка
10.08.2024 18:00 - : -
Ингулец
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Чемпионат Украины
10 августа 2024, 01:07 | Обновлено 10 августа 2024, 01:09
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Колос – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

10 августа 2024, 01:07 | Обновлено 10 августа 2024, 01:09
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Колос – Ингулец. Текстовая трансляция матча
ФК Колос Ковалевка

В субботу, 10-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 18:00.

Команда Александра Поздеева еле спаслась от поражения «Оболони» в первом туре (2:2), а коллектив Василия Кобина, наоборот, упустил ничью в игре против «Зари». Таким образом, новички этого сезона сейчас находятся в группе аутсайдеров, но мы все понимаем, что это, возможно, кратковременное явление. Прошла ли голевая засуха в Ковалевке? Это и будет одной из интриг нового розыгрыша УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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