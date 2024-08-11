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Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 05:50 | Обновлено 11 августа 2024, 06:18
111
0

ПОЗДЕЕВ «Время от времени бывает, что мы не попадаем с метра по воротам»

Тренер «Колоса» прокомментировал ничью с «Ингульцем»

11 августа 2024, 05:50 | Обновлено 11 августа 2024, 06:18
111
0
ПОЗДЕЕВ «Время от времени бывает, что мы не попадаем с метра по воротам»
ФК Колос. Александр Поздеев

Наставник ковалевского «Колоса» Александр Поздеев оценил нулевую ничью своих подопечных в матче против «Ингульца» во 2 туре УПЛ.

«Ингулец» по-другому играл по сравнению с нашей игрой 1 тура против «Оболони», более конструктивно, более интересно, более мобильно в атаке. Хорошая команда, мне понравилось.

Момент Топалова? Затрудняюсь ответить, найти какую-то логику в том, как это вообще может произойти, но время от времени бывает, когда мы не попадаем с метра по воротам. И у соперника были моменты. Это проблема. Таких проблем у нас много. Многие работы нужно проделать, чтобы улучшить.

Нам нелегко доходить до ворот соперника в конструктиве. Хочется играть гораздо лучше, но это не просто сказал «Играйте в пас» – и мы начали резко играть в пас. Это непростой путь.

У нас каждый матч будет похож на такой. Мы в эту лодку уже сели и плывем. Нам следует прогрессировать, восстанавливаться, корректировать наши ошибки. Только так, другого пути нет», – сказал Поздеев.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Колос Ковалевка Колос - Ингулец пресс-конференция Александр Поздеев
Сергей Рипьюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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