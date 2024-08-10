Колос Ковалевка

10.08.2024 18:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига10 августа 2024, 20:45 |
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Колос и Ингулец болельщиков не порадовали. Обзор матча УПЛ
Безголевая ничья в матче чемпионата Украины
10 августа 2024, 20:45 |
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Колос в матче 2-го тура чемпионата Украины на своем поле сыграл с новичком сезона УПЛ ФК Ингулец. Встреча завершилась без забитых голов.
Колос после двух туров набрал два очка, у его соперника 1 пункт.
Колос – Ингулец. Обзор матча чемпионата Украины
Чемпионат Украины по футболу. 2-й тур
Колос – Ингулец 0:0
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