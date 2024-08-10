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Премьер-лига
Колос Ковалевка
10.08.2024 18:00 – FT 0 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 20:45 |
104
0

Колос и Ингулец болельщиков не порадовали. Обзор матча УПЛ

Безголевая ничья в матче чемпионата Украины

10 августа 2024, 20:45 |
104
0
Колос и Ингулец болельщиков не порадовали. Обзор матча УПЛ
УПЛ

Колос в матче 2-го тура чемпионата Украины на своем поле сыграл с новичком сезона УПЛ ФК Ингулец. Встреча завершилась без забитых голов.

Колос после двух туров набрал два очка, у его соперника 1 пункт.

Колос – Ингулец. Обзор матча чемпионата Украины

Чемпионат Украины по футболу. 2-й тур

Колос – Ингулец 0:0

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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