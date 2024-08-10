Колос Ковалевка

Колос в матче 2-го тура чемпионата Украины на своем поле сыграл с новичком сезона УПЛ ФК Ингулец. Встреча завершилась без забитых голов.

Колос после двух туров набрал два очка, у его соперника 1 пункт.

Колос – Ингулец. Обзор матча чемпионата Украины

Чемпионат Украины по футболу. 2-й тур

Колос – Ингулец 0:0