В субботу, 10 августа, состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Колос» Ковалевка и «Ингулец» Петрово. Поединок пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос». Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Колос

В предыдущем сезоне 2023/2024 ковалевский «Колос» финишировал на 11-й позиции в итоговой таблице УПЛ. В 30 матчах команда набрала 32 очка, одержав 7 побед, 11 раз сыграв вничью и потерпев 12 поражений (мячи 22-31).

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На финише сезона «Колос» выдал серию из пяти матчей без побед (1 ничья, 4 поражения), но смог закрыть кампанию победой 1:0 над «Зарей».

В летнее межсезонье команда Александра Поздеева провела 7 контрольных спаррингов. Поначалу «Колос» был непобедим, одержав 4 победы («Кудровка» – 3:1, «Черноморец» – 3:1, «Верес» – 3:0, «Диназ» – 3:0) и дважды сыграв вничью («Виктория» – 0:0, «Верес» – 1:1). Однако в заключительном товарищеском поединке лета-2024 ковалевцы проиграли ЛНЗ – 1:2.

После сезона-2023/2024 «Колос» лишился голкипера Кирилла Фесюна («Шахтер»), защитников Александра Черноморца («Ворскла») и Романа Гончаренко («Верес»), полузащитников Вадима Милько (завершил карьеру) и Андрея Богданова, а также нападающих Лукаса Рангела и Кирилла Попова («Черноморец»).

Что до новичков, то в ряды ковалевцев влились защитник Валерий Бондаренко («Шахтер», аренда), полузащитники Ника Гагнидзе («Дила»), Максим Третьяков («Днепр-1»), Игорь Харатин («Дунайска Стреда») и Даниил Алефиренко («Заря»).

Ингулец

Петровский «Ингулец» в предыдущем сезоне-2023/2024 был не переквалификации в Первой лиге после вылета из УПЛ летом 2023 года. По итогам кампании коллектив под руководством Владислава Лупашко выиграла турнир, сумев опередить в непростой борьбе львовские «Карпаты» и «Левый Берег». Впрочем, как оказалась, вся троица в итоге повысилась в классе.

На первой стадии предыдущего сезона «Ингулец» набрал 42 очка в 18 матчах и стал победителем группы В. После этого петровцы заняли первое место в Чемпионской группе Первой лиги. В итоговой таблице у «Ингульца» оказалось 67 очков (21 победа, 4 ничьи, 3 поражения, мячи 60-17). «Карпаты», которые финишировали вторыми, подопечные Лупашко опередили на 2 очка, а «Левый Берег», который занял 3-е место, на 13.

В летнее межсезонье Владислав Лупашко покинул «Ингулец», приняв предложение львовских «Карпат». Вместе с наставником из команды ушли вратарь Валерий Восконян, защитники Анатолий Романчук и Андрей Боровской, полузащитники Виталий Кольцов и Сергей Панасенко, нападающий Ярослав Квасов.

Новым главным тренером коллектива из Петрового стал Василий Кобин – экс-наставник «Миная», который до последнего времени занимал пост директора в харьковском «Металлисте». При нем в «Ингульце» появился голкипер Антон Жилкин («Заря») и полузащитники Сергей Петько («Минай»), Роман Волохатый («Нива» Тернополь), Олег Пушкарев и Иван Лосенко (оба – «Шахтер» U-19), Олег Осипенко («Чернигов-ШВСМ»).

В межсезонье «Ингулец» провел 4 спарринга. Стартовал он в контрольных матчах с поражения 1:3 от «Кривбасса», затем обыграл «Полтаву» (3:2), но проиграл «Александрии» (1:2), а заключительном товарищеском поединке сыграл 0:0 с ЛНЗ.

На почин текущего сезона петровцы встречались в Киеве с «Заре» и потерпели поражение со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+2 минуте матча.

Статистика встреч

В рамках УПЛ «Колос» и «Ингулец» провели между собой пять поединков. На счету клуба из Ковалевки две победы, а три другие встречи завершились вничью.

В сезоне-2020/2021, когда коллективы впервые сошлись в элитном дивизионе чемпионата Украины, были зафиксированы две ничьи 0:0 – и на поле «Колоса» в первом круге, и на поле «Ингульца» во втором.

В первом круге кампании 2021/2022 гг. «Колос» одержал победу 2:0 в Петрово. Ответная игра в Ковалевке проведена не была, так как тот сезон не был доигран из-за начала полномасштабного вторжения оккупантов из рф в Украину.

В УПЛ-2022/2023 клубы вначале в Ковалевке сыграли еще раз 0:0, а во втором круге на поле «Ингульца» снова победил «Колос» - 1:0.

Прогноз на противостояние

На стороне «Колоса» будет преимущество родных стен. Фактор, в целом, не такой уж и значительный, но в реалиях нынешней УПЛ немаловажный и способный сыграть ключевую роль в исходе противостояния. Игрокам «Ингульца» может не хватить дерзости и опыта в достижении положительного результата на поле соперника. Так, к слову, случилось в предыдущем туре в Киеве, где команда из Петрового пропустили на 90+2 от «Зари» и проиграла со счетом 1:2. Так что, в матче более чем вероятна минимальная победа «Колоса».

Ориентировочные составы:

Колос: Пахолюк – Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуриков, Гагно, Харатин, Ориховский, Демченко, Топалов, Алефиренко, Безбородько.

Ингулец: Паламарчук – Дубилей, Малыш, Шершень, Мельничук, Волохатый, Петько, Пятов, Белоцерковец, Богунов, Козак.

10 августа, суббота