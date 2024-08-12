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Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 08:23 | Обновлено 12 августа 2024, 08:32
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Новичок Полесья получил травму колена и выбыл на несколько недель

Житомирский клуб потерял еще одного центрбека – Эдуарда Сарапия

12 августа 2024, 08:23 | Обновлено 12 августа 2024, 08:32
160
0
Новичок Полесья получил травму колена и выбыл на несколько недель
ФК Полесье. Эдуард Сарапий

Центрбек «Полесья» Эдуард Сарапий получил травму колена и выбыл на длительное время.

Новичок житомирского клуба был травмирован на одной из последних тренировок команды. 25-летнему защитнику нужна операция на мениске. По прогнозам врачей, Сарапий вылетел на несколько недель

Вместо Сарапия в стартовом составе Полесья на матч 2-го тура УПЛ против Шахтера (1:0) вышел молодой центральный защитник Жоао Виалле из Бразилии.

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур после победы рассказал подробности о травме Сарапия:

«Повреждение было обнаружено после второй игры Лиги конференции против «Олимпии». Есть предположение, что травма была до этого. Но не было симптомов, чтобы повреждение можно было диагностировать. Эдуард будут восстанавливаться примерно 4–5 недель. Скорее всего, будет операция, и после этого будем иметь более точную информацию. Досадно, что случилась такая травма».

В минувшем сезоне Эдуард Сарапий играл за команду «Днепр-1» – 27 матчей УПЛ и 1 забитый гол.

Ранее у Полесья выбыл из строя центрбек Даниил Бескоровайный, который порвал крестообразные связки колена вскоре после перехода из Кривбасса.

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Полесье Житомир Эдуард Сарапий травма травма колена Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер - Полесье Даниил Бескоровайный Имад Ашур
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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