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  4. Полесье подтвердило тяжелую травму одного из своих топ-новичков
Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 22:49 |
597
0

Полесье подтвердило тяжелую травму одного из своих топ-новичков

Бескоровайный в ближайшее время на поле не вернется

24 июня 2024, 22:49 |
597
0
Полесье подтвердило тяжелую травму одного из своих топ-новичков
ФК Полесье. Даниил Бескоровайный

Клуб УПЛ «Полесье» на своем официальном сайте подтвердил, что новичок команды Даниил Бескоровайный, который на днях перешел из «Кривбасса», получил тяжелую травму ноги.

У защитника разрыв крестообразной связки колена. Сроки возвращения игрока не называются, но, вероятно, Даниил пропустит первую часть чемпионата.

Ранее «Полесье» подтвердило, что за Бескоровайного заплатили 600 тысяч евро.

В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 24 матча и забил 3 гола.

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Даниил Бескоровайный Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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