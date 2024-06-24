Украина. Премьер лига24 июня 2024, 22:49 |
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Полесье подтвердило тяжелую травму одного из своих топ-новичков
Бескоровайный в ближайшее время на поле не вернется
24 июня 2024, 22:49 |
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Клуб УПЛ «Полесье» на своем официальном сайте подтвердил, что новичок команды Даниил Бескоровайный, который на днях перешел из «Кривбасса», получил тяжелую травму ноги.
У защитника разрыв крестообразной связки колена. Сроки возвращения игрока не называются, но, вероятно, Даниил пропустит первую часть чемпионата.
Ранее «Полесье» подтвердило, что за Бескоровайного заплатили 600 тысяч евро.
В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 24 матча и забил 3 гола.
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