Полесье подтвердило тяжелую травму одного из своих топ-новичков

Клуб УПЛ «Полесье» на своем официальном сайте подтвердил, что новичок команды Даниил Бескоровайный, который на днях перешел из «Кривбасса», получил тяжелую травму ноги.

У защитника разрыв крестообразной связки колена. Сроки возвращения игрока не называются, но, вероятно, Даниил пропустит первую часть чемпионата.

Ранее «Полесье» подтвердило, что за Бескоровайного заплатили 600 тысяч евро.

В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 24 матча и забил 3 гола.