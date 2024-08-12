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  4. То, что есть у Жироны. Довбик назвал главную цель Ромы на новый сезон
Италия
12 августа 2024, 08:51 |
1024
1

То, что есть у Жироны. Довбик назвал главную цель Ромы на новый сезон

Артем вывел жиронцев в Лигу чемпионов, а теперь постарается вернуть туда и римлян

12 августа 2024, 08:51 |
1024
1
То, что есть у Жироны. Довбик назвал главную цель Ромы на новый сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский форвард Артем Довбик обозначил главную цель римской Ромы на сезон 2024/25:

«Мы должны вернуться в Лигу чемпионов. Это очень важная цель, которой нужно достичь любой ценой. «Рома» не играла в этом турнире слишком долго», – цитирует Довбика Gazetta dello Sport.

Довбик присоединился к Роме из Жироны 2 августа. В кампании 2023/24 Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами, сыграв ключевую роль в историческом достижении красно-белых – клуб впервые будет представлен в ЛЧ.

Рома в прошлом сезоне заняла 6-е место в таблице Серии А с 63 очками и осенью сыграет в Лиге Европы.

В последний раз волки выступали в главном еврокубковом клубном турнире в кампании 2018/19.

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Артем Довбик Жирона Рома Рим Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 1
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Dimaryz81
Слишком слабый состав по сравнению с конкурентами. Потому Рома и не может. И не особо видно что они планируют усилятся для этого.
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