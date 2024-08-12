То, что есть у Жироны. Довбик назвал главную цель Ромы на новый сезон
Артем вывел жиронцев в Лигу чемпионов, а теперь постарается вернуть туда и римлян
27-летний украинский форвард Артем Довбик обозначил главную цель римской Ромы на сезон 2024/25:
«Мы должны вернуться в Лигу чемпионов. Это очень важная цель, которой нужно достичь любой ценой. «Рома» не играла в этом турнире слишком долго», – цитирует Довбика Gazetta dello Sport.
Довбик присоединился к Роме из Жироны 2 августа. В кампании 2023/24 Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами, сыграв ключевую роль в историческом достижении красно-белых – клуб впервые будет представлен в ЛЧ.
Рома в прошлом сезоне заняла 6-е место в таблице Серии А с 63 очками и осенью сыграет в Лиге Европы.
В последний раз волки выступали в главном еврокубковом клубном турнире в кампании 2018/19.
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