То, что есть у Жироны. Довбик назвал главную цель Ромы на новый сезон

27-летний украинский форвард Артем Довбик обозначил главную цель римской Ромы на сезон 2024/25:

«Мы должны вернуться в Лигу чемпионов. Это очень важная цель, которой нужно достичь любой ценой. «Рома» не играла в этом турнире слишком долго», – цитирует Довбика Gazetta dello Sport.

Довбик присоединился к Роме из Жироны 2 августа. В кампании 2023/24 Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами, сыграв ключевую роль в историческом достижении красно-белых – клуб впервые будет представлен в ЛЧ.

Рома в прошлом сезоне заняла 6-е место в таблице Серии А с 63 очками и осенью сыграет в Лиге Европы.

В последний раз волки выступали в главном еврокубковом клубном турнире в кампании 2018/19.