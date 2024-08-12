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Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 06:38 | Обновлено 12 августа 2024, 06:50
237
0

Источник: легионер Руха перейдет в клуб из Японии

Таллес Бренер отсутствовал в заявке Руха на матч 2-го тура УПЛ против Оболони

12 августа 2024, 06:38 | Обновлено 12 августа 2024, 06:50
237
0
Источник: легионер Руха перейдет в клуб из Японии
ФК Рух Львов. Таллес Бренер

Бразильский легионер Таллес Бренер покинет львовский Рух и перейдет в один из японских клубов, сообщили комментаторы УПЛ-ТБ.

Хавбек из Бразилии отсутствовал в заявке Руха на матч 2-го тура УПЛ против Оболони (4:0).

Дело в том, что Таллес занимается вопросами трансфера, который находится на стадии оформления.

26-летний бразилец в минувшем сезоне сыграл за Рух 23 матча УПЛ и забил 5 голов, а также провел 2 поединка Кубка Украины.

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Таллес Бренер Рух Львов трансферы трансферы УПЛ чемпионат Японии по футболу
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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