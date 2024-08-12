Украина. Премьер лига12 августа 2024, 06:38 | Обновлено 12 августа 2024, 06:50
237
0
Источник: легионер Руха перейдет в клуб из Японии
Таллес Бренер отсутствовал в заявке Руха на матч 2-го тура УПЛ против Оболони
12 августа 2024, 06:38 | Обновлено 12 августа 2024, 06:50
237
0
Бразильский легионер Таллес Бренер покинет львовский Рух и перейдет в один из японских клубов, сообщили комментаторы УПЛ-ТБ.
Хавбек из Бразилии отсутствовал в заявке Руха на матч 2-го тура УПЛ против Оболони (4:0).
Дело в том, что Таллес занимается вопросами трансфера, который находится на стадии оформления.
26-летний бразилец в минувшем сезоне сыграл за Рух 23 матча УПЛ и забил 5 голов, а также провел 2 поединка Кубка Украины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 11 августа 2024, 14:02 93
Украинские спорстсмены завоевали на одну награду больше, чем в Рио
Футбол | 11 августа 2024, 20:40 249
Имад Ашур стартовал в УПЛ с победы над действующим чемпионом
Футбол | 11.08.2024, 23:43
Футбол | 11.08.2024, 22:45
Футбол | 11.08.2024, 21:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.08.2024, 01:13 2
11.08.2024, 07:05 19
11.08.2024, 06:05 22
10.08.2024, 08:00 1
Бокс
10.08.2024, 07:28 15
10.08.2024, 16:37 4
10.08.2024, 06:23 11