Источник: легионер Руха перейдет в клуб из Японии

Бразильский легионер Таллес Бренер покинет львовский Рух и перейдет в один из японских клубов, сообщили комментаторы УПЛ-ТБ.

Хавбек из Бразилии отсутствовал в заявке Руха на матч 2-го тура УПЛ против Оболони (4:0).

Дело в том, что Таллес занимается вопросами трансфера, который находится на стадии оформления.

26-летний бразилец в минувшем сезоне сыграл за Рух 23 матча УПЛ и забил 5 голов, а также провел 2 поединка Кубка Украины.