КРАСНОПИР: «Приятно было забить бывшей команде и впервые за Рух»

Во 2-м туре УПЛ львовский «Рух» разгромил в гостях киевскую «Оболонь» (4:0).

Один из голов в свой актив записал новичок львовян Игорь Краснопир. Игрок «Руха» эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями от сегодняшнего противостояния в столице Украины:

«В первом тайме нам не всегда удавалось выполнять тренерские наставления. Не хватало активности в отборе и хозяева довольно часто создавали угрозы. В перерыве были внесены коррективы и действовали в привычном для себя стиле: высоко прессинговали, часто пользовались вертикальными передачами, были активны на флангах.

Радовался ли я, когда забил в ворота своей бывшей команды после точной передачи Алексея Сыча? Конечно, было приятно открыть счет своим голам за «Рух», тем более что я укрепил преимущество своей команды.

Ведь это моя миссия – выходить и забивать. И, по большому счету, в какие ворота – не суть важно. Главное, что «Рух» в первом в сезоне календарном матче сыграл результативно, и это только придаст нам уверенности».