Надаль публично сообщил, сыграет ли на US Open 2024

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, на счету которого 22 трофея на турнирах серии Grand Slam, заявил, что не сыграет на US Open 2024:

«Всем привет! Пишу вам, чтобы сообщить, что я решил не участвовать в US Open в этом году, хотя с ним у меня связаны потрясающие воспоминания.

Я буду скучать по этим зажигательным и особенным вечерним матчам на корте Артура Эша, но не думаю, что в этот раз получится показать свой максимум.

Отдельное спасибо всем моим американским болельщикам, буду по вам скучать, увидимся в следующий раз. Желаю всем удачи на всегда потрясающем US Open!

Моим следующим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине», – написал Надаль.

Надаль выступил на Олимпийских играх 2024 в Париже. В одиночном разряде он проиграл Новаку Джоковичу во 2-м раунде, а в парном вместе с Карлосом Алькарасом сумел добраться до четвертьфинала.

Hi all, writing today to let you guys know that I have decided not to compete at this year’s US Open a place where I have amazing memories.

I will miss those electric and special night sessions in NYC at Ashe, but I don’t think I would be able to give my 100% this time.

Thanks… pic.twitter.com/FluGRWUzIp