Надаль остается без медали Олимпиады. Рафа и Алькарас вылетели в 1/4 финала

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас завершили выступления в парном разряде олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

В четвертьфинале испанский дуэт в двух сетах уступил четвертому сеяному тандему из США Остин Крайчек / Раджив Рам за 1 час и 39 минут.

Олимпийские игры 2024. Пары. 1/4 финала

Карлос Алькарас / Рафаэль Надаль (Испания) – Остин Крайчек / Раджив Рам (США) – 2:6, 4:6

Надаль и Алькарас впервые играют в одном дуэте.

В четвертьфинале Олимпиады Остин и Раджив встретятся с чехами Томаш Махач / Адам Павлашек.

Надаль завершил выступления и в одиночном разряде, проиграв Новаку Джоковичу в 1/16 финала. Алькарас, в свою очередь, сумел пробиться в четвертьфинал, на своем пути обыграв Хади Хабиба, Талона Грикспора и Романа Сафиуллина.