Надаль остается без медали Олимпиады. Рафа и Алькарас вылетели в 1/4 финала
Рафаэль и Карлос уступили четвертому сеяному тандему Остин Крайчек / Раджив Рам
Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас завершили выступления в парном разряде олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.
В четвертьфинале испанский дуэт в двух сетах уступил четвертому сеяному тандему из США Остин Крайчек / Раджив Рам за 1 час и 39 минут.
Олимпийские игры 2024. Пары. 1/4 финала
Карлос Алькарас / Рафаэль Надаль (Испания) – Остин Крайчек / Раджив Рам (США) – 2:6, 4:6
Надаль и Алькарас впервые играют в одном дуэте.
В четвертьфинале Олимпиады Остин и Раджив встретятся с чехами Томаш Махач / Адам Павлашек.
Надаль завершил выступления и в одиночном разряде, проиграв Новаку Джоковичу в 1/16 финала. Алькарас, в свою очередь, сумел пробиться в четвертьфинал, на своем пути обыграв Хади Хабиба, Талона Грикспора и Романа Сафиуллина.
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