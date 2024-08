ПСЖ может арендовать звездного вингера Баварии

Мюнхенская «Бавария» готова отдать в аренду французского вингера Кингсли Комана, но если в сделке будет прописано право или обязательство выкупа. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 28-летним футболистом интересуется родной для него «Пари Сен-Жермен», но пока стороны далеки от договоренности.

В сезоне 2023/24 Кингсли Коман провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих отклонил предложение «ПСЖ».

