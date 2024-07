31 июля первая ракетка мира Ига Свентек пробилась в полуфинал Олимпиады-2024 в Париже после того, как одолела Даниэль Коллинс из США.

Американка не сумела продолжить поединок в третьем сете и снялась при счете 1:4.

После завершения встречи Коллинс подошла к Свентек пожать руку и у девушек произошел небольшой конфликт, что было видно по реакции Иги.

Коллинс прокомментировала этот эпизод:

«Я сказала Иге, что ей не нужно быть неискренней по поводу моей травмы. Многое происходит на камеру, и есть много людей с тонной харизмы, которые выходят на корт и ведут себя на камеру по-одному, а в раздевалке – по-другому. У меня был не самый лучший опыт, и я не считаю, что кто-то должен быть неискренним. Они могут быть такими, какие они есть. Я могу принять это, и мне не нужна фальшь».

Высказалась и Свентек:

«Ну... Я никогда не делала ей ничего плохого. Просто хотела поздравить ее с успешной карьерой, потому что мы знаем, что это ее последний год. Честно говоря, я не знаю, что она имела в виду. У нас не было моментов, которые могли бы привести к подобному».

ВИДЕО. Коллинс поссорилась со Свентек прямо на корте во время матча ОИ-2024

That’s now three US tennis players complaining during/after losing



Gauff vs umpire

Navarro vs Zheng

Now, Collins vs Swiatek



Not a great look for the team #tennis #Olympics



pic.twitter.com/wWrXezZHwH