Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. ВИДЕО. Коллинс поссорилась со Свентек прямо на корте во время матча ОИ-2024
Теннис
31 июля 2024, 21:43 |
2816
2

ВИДЕО. Коллинс поссорилась со Свентек прямо на корте во время матча ОИ-2024

Даниэль не сумела доиграть поединок 1/4 финала против Иги на Олимпиаде в Париже

31 июля 2024, 21:43 |
2816
2
ВИДЕО. Коллинс поссорилась со Свентек прямо на корте во время матча ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Даниэль Коллинс

31 июля первая ракетка мира Ига Свентек пробилась в полуфинал Олимпиады-2024 в Париже после того, как одолела Даниэль Коллинс из США.

Американка не сумела продолжить поединок в третьем сете и снялась при счете 1:4.

После завершения встречи Коллинс подошла к Свентек пожать руку и у девушек произошел небольшой конфликт, что было видно по реакции Иги.

Коллинс прокомментировала этот эпизод:

«Я сказала Иге, что ей не нужно быть неискренней по поводу моей травмы. Многое происходит на камеру, и есть много людей с тонной харизмы, которые выходят на корт и ведут себя на камеру по-одному, а в раздевалке – по-другому. У меня был не самый лучший опыт, и я не считаю, что кто-то должен быть неискренним. Они могут быть такими, какие они есть. Я могу принять это, и мне не нужна фальшь».

Высказалась и Свентек:

«Ну... Я никогда не делала ей ничего плохого. Просто хотела поздравить ее с успешной карьерой, потому что мы знаем, что это ее последний год. Честно говоря, я не знаю, что она имела в виду. У нас не было моментов, которые могли бы привести к подобному».

ВИДЕО. Коллинс поссорилась со Свентек прямо на корте во время матча ОИ-2024

По теме:
Надаль остается без медали Олимпиады. Рафа и Алькарас вылетели в 1/4 финала
Праздник для Гватемалы. В стрельбе определены призеры ОИ в дисциплине трап
Бокс. Украинец Абдураимов проиграл поединок на Олимпиаде-2024
видео Ига Свёнтек Даниэль Коллинс Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
Олимпийские игры | 30 июля 2024, 21:45 0
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины

Клаудио Эчеверри сыграл на добивании и установил итоговый счет в матче с Украиной – 2:0

Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024
Олимпийские игры | 30 июля 2024, 21:49 21
Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024
Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024

Пилип Акилов в 2022 году покинул оккупированный Мариуполь

Словения обыграла Швецию в мужском гандбольном турнире ОИ-2024
Олимпийские игры | 31.07.2024, 19:23
Словения обыграла Швецию в мужском гандбольном турнире ОИ-2024
Словения обыграла Швецию в мужском гандбольном турнире ОИ-2024
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
Олимпийские игры | 31.07.2024, 00:23
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
Олимпийские игры | 31.07.2024, 17:05
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
D. K.
та чуть до драки не дійшло, майже побились, ох ці заголовки на спірт.уа)))
Ответить
+2
C.Пеклов
Зараз Колінз заграє в парі проти наших,не знімется..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
29.07.2024, 17:31 4
Футбол
Повышение в классе. Левый берег разбил Минай
Повышение в классе. Левый берег разбил Минай
30.07.2024, 19:58 72
Футбол
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
30.07.2024, 08:16
Бокс
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
30.07.2024, 20:54 8
Футбол
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
29.07.2024, 20:05 11
Футбол
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
30.07.2024, 07:05 4
Бокс
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
31.07.2024, 08:45
Олимпийские игры
Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады
Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады
29.07.2024, 21:04
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем