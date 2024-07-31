ВИДЕО. Коллинс поссорилась со Свентек прямо на корте во время матча ОИ-2024
Даниэль не сумела доиграть поединок 1/4 финала против Иги на Олимпиаде в Париже
31 июля первая ракетка мира Ига Свентек пробилась в полуфинал Олимпиады-2024 в Париже после того, как одолела Даниэль Коллинс из США.
Американка не сумела продолжить поединок в третьем сете и снялась при счете 1:4.
После завершения встречи Коллинс подошла к Свентек пожать руку и у девушек произошел небольшой конфликт, что было видно по реакции Иги.
Коллинс прокомментировала этот эпизод:
«Я сказала Иге, что ей не нужно быть неискренней по поводу моей травмы. Многое происходит на камеру, и есть много людей с тонной харизмы, которые выходят на корт и ведут себя на камеру по-одному, а в раздевалке – по-другому. У меня был не самый лучший опыт, и я не считаю, что кто-то должен быть неискренним. Они могут быть такими, какие они есть. Я могу принять это, и мне не нужна фальшь».
Высказалась и Свентек:
«Ну... Я никогда не делала ей ничего плохого. Просто хотела поздравить ее с успешной карьерой, потому что мы знаем, что это ее последний год. Честно говоря, я не знаю, что она имела в виду. У нас не было моментов, которые могли бы привести к подобному».
ВИДЕО. Коллинс поссорилась со Свентек прямо на корте во время матча ОИ-2024
That’s now three US tennis players complaining during/after losing— Isaac Johnson (@isaacjohnsonMEN) July 31, 2024
Gauff vs umpire
Navarro vs Zheng
Now, Collins vs Swiatek
Not a great look for the team #tennis #Olympics
pic.twitter.com/wWrXezZHwH
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