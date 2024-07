Манчестер Сити продал финалисту Лиги чемпионов футболиста сборной Бразилии

22-летний бразильский фулбек Ян Коуту перейдет дортмундскую «Боруссию».

Ян Коуту этим летом вернулся из аренды, которую провел в «Жироне», в английский «Манчестер Сити». «Горожане» согласовали трансфер с «Боруссией». Английская команда получит за бразильца 25 миллионов евро + бонусы. Ожидается, что на этой неделе Коуту поедет в Дортмунд для прохождения медицинского осмотра.

Коуту в прошлом сезоне был одним из ключевых футболистов «Жироны». Он провел 39 матчей, забил 2 гола и сделал 10 ассистов.

Ранее «Манчестер Сити» купил экс-лидера «Жироны» Савио.

🚨🟡⚫️ Yan Couto to Borussia Dortmund, here we go! Verbal agreement in place for BVB to sign former Girona right back.



Package will be worth €25m with add-ons and Couto has agreed on long-term deal.



He’s expected to travel this week for medical.



Groß and Couto for BVB. ✅ pic.twitter.com/VEDElRWYgm