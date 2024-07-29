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Испания
29 июля 2024, 08:45 | Обновлено 29 июля 2024, 09:14
82
0

Буду учиться. Эндрик признался, с кого в Реале будет брать пример

18-летний талант назвал Луку Модрича, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе

29 июля 2024, 08:45 | Обновлено 29 июля 2024, 09:14
82
0
Буду учиться. Эндрик признался, с кого в Реале будет брать пример
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский новичок мадридского «Реала» Эндрик рассказал, у кого он будет набираться опыта:

«Я буду прислушиваться ко всем советам Луки Модрича, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе. Я здесь, чтобы учиться».

На презентации новичок «Реала» 18-летний Эндрик не смог сдержать слез.

Бразилец рассказывал, что Криштиану Роналду – его кумир, а играть за Реал – это его мечта с детства.

Молодой игрок перешел в королевский клуб из бразильского «Палмейраса» за 48 млн евро, его контракт рассчитан до лета 2030 года.

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Эндрик Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Винисиус Жуниор Лука Модрич Килиан Мбаппе
Николай Степанюк Источник: X (Twitter)
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