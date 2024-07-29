Буду учиться. Эндрик признался, с кого в Реале будет брать пример
18-летний талант назвал Луку Модрича, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе
Бразильский новичок мадридского «Реала» Эндрик рассказал, у кого он будет набираться опыта:
«Я буду прислушиваться ко всем советам Луки Модрича, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе. Я здесь, чтобы учиться».
На презентации новичок «Реала» 18-летний Эндрик не смог сдержать слез.
Бразилец рассказывал, что Криштиану Роналду – его кумир, а играть за Реал – это его мечта с детства.
Молодой игрок перешел в королевский клуб из бразильского «Палмейраса» за 48 млн евро, его контракт рассчитан до лета 2030 года.
🗣️ Endrick: “I will listen to all advice from my team-mates. Modric, Vini, Mbappe. I’m here to learn.” pic.twitter.com/9hcbJaQPd5— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 27, 2024
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