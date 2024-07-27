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Испания
27 июля 2024, 16:41 | Обновлено 27 июля 2024, 16:42
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2

ФОТО. Новичок Реала расплакался во время презентации

18-летний Эндрик не сдержал слез

27 июля 2024, 16:41 | Обновлено 27 июля 2024, 16:42
751
2
ФОТО. Новичок Реала расплакался во время презентации
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

В субботу, 27 июля 2024 года, на обновленном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) состоялась презентация бразильского новичка «Реала» Эндрика.

Во время презентации, 18-летний бразилец не сумел сдержать слез счастья.

18-летний футболист перешел в королевский клуб из «Палмейраса». «Сливочные» заплатили за его трансфер около 48 миллионов евро.

ФОТО. Новичок Реала расплакался во время презентации

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фото чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид презентация Ла Лига Эндрик фотогалерея
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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Serhii P.
Чому бразильці такі плакси? Згадую Віні Жуніора, Тайсона.
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