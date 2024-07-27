Испания27 июля 2024, 16:41 | Обновлено 27 июля 2024, 16:42
751
2
ФОТО. Новичок Реала расплакался во время презентации
18-летний Эндрик не сдержал слез
27 июля 2024, 16:41 | Обновлено 27 июля 2024, 16:42
751
2
В субботу, 27 июля 2024 года, на обновленном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) состоялась презентация бразильского новичка «Реала» Эндрика.
Во время презентации, 18-летний бразилец не сумел сдержать слез счастья.
18-летний футболист перешел в королевский клуб из «Палмейраса». «Сливочные» заплатили за его трансфер около 48 миллионов евро.
ФОТО. Новичок Реала расплакался во время презентации
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 27 июля 2024, 10:55 2
Промоутер высказался о возможной трилогии
Футбол | 27 июля 2024, 16:09 0
Украинский нападающий решил продолжить карьеру в «Роме»
Бокс | 27.07.2024, 00:11
Бокс | 26.07.2024, 18:52
Футбол | 27.07.2024, 11:11
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Чому бразильці такі плакси? Згадую Віні Жуніора, Тайсона.
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.07.2024, 21:15 2
Олимпийские игры
27.07.2024, 08:57
Бокс
27.07.2024, 04:30 3
Футбол
27.07.2024, 07:25 6
27.07.2024, 06:23 23