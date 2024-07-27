В субботу, 27 июля 2024 года, на обновленном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) состоялась презентация бразильского новичка «Реала» Эндрика.

Во время презентации, 18-летний бразилец не сумел сдержать слез счастья.

18-летний футболист перешел в королевский клуб из «Палмейраса». «Сливочные» заплатили за его трансфер около 48 миллионов евро.

ФОТО. Новичок Реала расплакался во время презентации