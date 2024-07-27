Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Реал презентовал Эндрика
Испания
27 июля 2024, 15:46 |
653
0

ФОТО. Реал презентовал Эндрика

Бразильский нападающий будет играть за королевский клуб под 16-м номером

27 июля 2024, 15:46 |
653
0
ФОТО. Реал презентовал Эндрика
ФК Реал Мадрид. Эндрик

В субботу, 27 июля 2024 года, на обновленном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) состоялась презентация бразильского новичка «Реала» Эндрика.

18-летний футболист перешел в королевский клуб из «Палмейраса». «Сливочные» заплатили за его трансфер около 48 миллионов евро. В «Реале» игрок будет выступать под 16-м номером.

За время выступлений в «Палмейрасе» Эндрик успел провести 82 матча во всех турнирах, отметившись 21 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Также он уже отыграл 10 поединков за национальную сборную Бразилии, в которых забил 3 гола.

По теме:
ФОТО. Новичок Реала расплакался во время презентации
ФОТО. Как сборная Украины U23 готовилась к матчу против Марокко U23 на ОИ
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я был уверен, что мы способны победить Реал»
Эндрик Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу фото презентация
Дмитро Вербинський Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВЕРНИДУБ: «Для меня Тимощук – не мужчина»
Футбол | 27 июля 2024, 10:40 24
Юрий ВЕРНИДУБ: «Для меня Тимощук – не мужчина»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Для меня Тимощук – не мужчина»

Тренер «Кривбасса» раскритиковал экс-игрока сборной Украины, который работает в россии

Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Бокс | 27 июля 2024, 10:55 2
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа

Промоутер высказался о возможной трилогии

Довбик согласовал контракт с Ромой, жена игрока хочет в Рим
Футбол | 26.07.2024, 17:28
Довбик согласовал контракт с Ромой, жена игрока хочет в Рим
Довбик согласовал контракт с Ромой, жена игрока хочет в Рим
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 27.07.2024, 06:23
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Манчестер Сити – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 27.07.2024, 15:56
Манчестер Сити – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Манчестер Сити – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
26.07.2024, 07:51 7
Футбол
Усик назвал свой счет в победном бою с Фьюри
Усик назвал свой счет в победном бою с Фьюри
26.07.2024, 04:58
Бокс
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
26.07.2024, 07:58 8
Футбол
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
26.07.2024, 00:05
Бокс
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
25.07.2024, 20:29 5
Бокс
Стало известно, какую сумму Рома готова предложить Жироне за Довбика
Стало известно, какую сумму Рома готова предложить Жироне за Довбика
25.07.2024, 21:15 2
Футбол
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
26.07.2024, 12:41
Бокс
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
26.07.2024, 07:01 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем