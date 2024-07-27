ФОТО. Реал презентовал Эндрика
Бразильский нападающий будет играть за королевский клуб под 16-м номером
В субботу, 27 июля 2024 года, на обновленном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) состоялась презентация бразильского новичка «Реала» Эндрика.
18-летний футболист перешел в королевский клуб из «Палмейраса». «Сливочные» заплатили за его трансфер около 48 миллионов евро. В «Реале» игрок будет выступать под 16-м номером.
За время выступлений в «Палмейрасе» Эндрик успел провести 82 матча во всех турнирах, отметившись 21 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Также он уже отыграл 10 поединков за национальную сборную Бразилии, в которых забил 3 гола.
🙌 @Endrick 🙌#WelcomeEndrick pic.twitter.com/3JwUJen2xO— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 27, 2024
😘 @Endrick 😘#WelcomeEndrick pic.twitter.com/WprArMwIly— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 27, 2024
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