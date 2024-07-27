ФОТО. Реал презентовал Эндрика

В субботу, 27 июля 2024 года, на обновленном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) состоялась презентация бразильского новичка «Реала» Эндрика.

18-летний футболист перешел в королевский клуб из «Палмейраса». «Сливочные» заплатили за его трансфер около 48 миллионов евро. В «Реале» игрок будет выступать под 16-м номером.

За время выступлений в «Палмейрасе» Эндрик успел провести 82 матча во всех турнирах, отметившись 21 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Также он уже отыграл 10 поединков за национальную сборную Бразилии, в которых забил 3 гола.