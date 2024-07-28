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Англия
28 июля 2024, 05:22 | Обновлено 28 июля 2024, 06:16
245
0

ЭДЕРСОН – о своем переходе: «Ничего еще не решено»

Вратарь «Ман Сити» остается спокойным в контексте трансфера в Саудовскую Аравию

28 июля 2024, 05:22 | Обновлено 28 июля 2024, 06:16
245
0
ЭДЕРСОН – о своем переходе: «Ничего еще не решено»
Х. Эдерсон

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон в это трансферное окно может покинуть «горожан», перейдя в саудовскую Аравию. Слухи связывают его с «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром», однако игрок спокойно относится к своему переходу.

«Ничего не решено. Я рад слышать, что Пеп хочет, чтобы я остался, это приятно, он гений…

Я счастлив здесь. Я спокоен.

Что бы ни случилось, это в руках Бога, он знает правильный путь», – сказал Эдерсон.

Отмечается, что в случае решения Эдерсона уйти из «Манчестер Сити» клуб будет уважать его решение и не будет удерживать, а сделает ставку на Штефана Ортегу.

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трансферы Эдерсон Аль-Наср Эр-Рияд Манчестер Сити Аль-Иттихад Джидда трансферы АПЛ Штефан Ортега
Сергей Рипьюк Источник: Фабрицио Романо
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