ЭДЕРСОН – о своем переходе: «Ничего еще не решено»

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон в это трансферное окно может покинуть «горожан», перейдя в саудовскую Аравию. Слухи связывают его с «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром», однако игрок спокойно относится к своему переходу.

«Ничего не решено. Я рад слышать, что Пеп хочет, чтобы я остался, это приятно, он гений…

Я счастлив здесь. Я спокоен.

Что бы ни случилось, это в руках Бога, он знает правильный путь», – сказал Эдерсон.

Отмечается, что в случае решения Эдерсона уйти из «Манчестер Сити» клуб будет уважать его решение и не будет удерживать, а сделает ставку на Штефана Ортегу.

🚨🔵 Éderson on potential move to Saudi: “Nothing is decided. I’m happy to hear that Pep wants me to stay, it’s gratifying, he’s a genius… I’m happy here”.



“I’m calm. Whatever happens is in the hands of God, he knows the right path”, told @fredcaldeira. pic.twitter.com/WZvzconmR7