Два саудовских клуба нацелены на основного вратаря Ман Сити. Игрок думает

По информации британских СМИ, клубы Аль-Иттихад и Аль-Наср из Саудовской Аравии хотят уже этим летом подписать вратаря Манчестер Сити Эдерсона.

Аль-Наср уже делал официальное предложение чемпиону Англии, а Аль-Иттихад собирается это сделать в ближайшее время.

Сообщается, что все зависит от позиции Эдерсона. Если игрок, который помог команде выиграть шесть титулов АПЛ и Лигу чемпионов, захочет уйти, то клуб его удерживать не будет.

Бразильский кипер пока не принял окончательное решение.