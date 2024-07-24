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Англия
24 июля 2024, 18:52 | Обновлено 24 июля 2024, 19:07
365
0

Два саудовских клуба нацелены на основного вратаря Ман Сити. Игрок думает

Эдерсон пока не принял решение

24 июля 2024, 18:52 | Обновлено 24 июля 2024, 19:07
365
0
Два саудовских клуба нацелены на основного вратаря Ман Сити. Игрок думает
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

По информации британских СМИ, клубы Аль-Иттихад и Аль-Наср из Саудовской Аравии хотят уже этим летом подписать вратаря Манчестер Сити Эдерсона.

Аль-Наср уже делал официальное предложение чемпиону Англии, а Аль-Иттихад собирается это сделать в ближайшее время.

Сообщается, что все зависит от позиции Эдерсона. Если игрок, который помог команде выиграть шесть титулов АПЛ и Лигу чемпионов, захочет уйти, то клуб его удерживать не будет.

Бразильский кипер пока не принял окончательное решение.

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Эдерсон Манчестер Сити Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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