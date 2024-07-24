Англия24 июля 2024, 18:52 | Обновлено 24 июля 2024, 19:07
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Два саудовских клуба нацелены на основного вратаря Ман Сити. Игрок думает
Эдерсон пока не принял решение
24 июля 2024, 18:52 | Обновлено 24 июля 2024, 19:07
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По информации британских СМИ, клубы Аль-Иттихад и Аль-Наср из Саудовской Аравии хотят уже этим летом подписать вратаря Манчестер Сити Эдерсона.
Аль-Наср уже делал официальное предложение чемпиону Англии, а Аль-Иттихад собирается это сделать в ближайшее время.
Сообщается, что все зависит от позиции Эдерсона. Если игрок, который помог команде выиграть шесть титулов АПЛ и Лигу чемпионов, захочет уйти, то клуб его удерживать не будет.
Бразильский кипер пока не принял окончательное решение.
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