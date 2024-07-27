Англия27 июля 2024, 23:19 |
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ВИДЕО. В матче между экс-командой АПЛ и Ла Лиги произошла драка
Товарищеская встреча «Вест Бромвича» и «Мальорки» переросла грань товарищеской
27 июля 2024, 23:19 |
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27 июля состоялась товарищеская игра между экс-командой АПЛ «Вест Бромвичем» и представителем Ла Лиги «Мальоркой».
Весь первый тайм проходил в унылом темпе и на 40-й минуте на табло были неподвижные нули. Однако в один момент между игроками этих клубов возникло недопонимание. Решить конфликт футболисты решили кулаками. Как итог – игроков разнимали одноклубники.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Мальорки».
ВИДЕО. В матче между экс-командой АПЛ и Ла Лиги произошла драка
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