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  4. ВИДЕО. В матче между экс-командой АПЛ и Ла Лиги произошла драка
Англия
27 июля 2024, 23:19 |
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0

ВИДЕО. В матче между экс-командой АПЛ и Ла Лиги произошла драка

Товарищеская встреча «Вест Бромвича» и «Мальорки» переросла грань товарищеской

27 июля 2024, 23:19 |
150
0
ВИДЕО. В матче между экс-командой АПЛ и Ла Лиги произошла драка
Getty Images/Global Images Ukraine

27 июля состоялась товарищеская игра между экс-командой АПЛ «Вест Бромвичем» и представителем Ла Лиги «Мальоркой».

Весь первый тайм проходил в унылом темпе и на 40-й минуте на табло были неподвижные нули. Однако в один момент между игроками этих клубов возникло недопонимание. Решить конфликт футболисты решили кулаками. Как итог – игроков разнимали одноклубники.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Мальорки».

ВИДЕО. В матче между экс-командой АПЛ и Ла Лиги произошла драка

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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