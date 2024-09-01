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  4. Хаби АЛОНСО: «Не думаю, что заслужили поражение от Лейпцига»
Германия
01 сентября 2024, 17:32 |
190
2

Хаби АЛОНСО: «Не думаю, что заслужили поражение от Лейпцига»

Тренер «Байера» – о поражении в Бундеслиге

01 сентября 2024, 17:32 |
190
2
Хаби АЛОНСО: «Не думаю, что заслужили поражение от Лейпцига»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение 2:3 в «РБ Лейпциг» во втором туре Бундеслиги, которое стало для команды первым с мая 2023 года:

«Это тяжело, это горько. Я не думаю, что мы заслужили этот проигрыш.

Мы вынесем из этой игры как много положительных, так и отрицательных моментов. В первом тайме мы играли хорошо. Мы были довольны этим и хотели развить успех во втором тайме. Но там мы уже не контролировали игру и дали «Лейпцигу» слишком много пространства. В задней линии мы выглядели нехорошо.

Мы извлечем уроки из этих ошибок. Плохо позволять сопернику отыгрываться после того, как ведешь со счетом 2:0. Но это процесс, мы лишь в начале сезона».

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Хаби Алонсо Байер РБ Лейпциг Бундеслига
Олег Дидух Источник: ESPN
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Комментарии 2
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adidas777
За всієї поваги до Алонсо, фарт останніх хвилин не міг тривати вічно...
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Saar
не думає він... все ще буде. Ти краще думай, як в цьому сезоні, хоч в трійку попасти"
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