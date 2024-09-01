Хаби АЛОНСО: «Не думаю, что заслужили поражение от Лейпцига»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение 2:3 в «РБ Лейпциг» во втором туре Бундеслиги, которое стало для команды первым с мая 2023 года:

«Это тяжело, это горько. Я не думаю, что мы заслужили этот проигрыш.

Мы вынесем из этой игры как много положительных, так и отрицательных моментов. В первом тайме мы играли хорошо. Мы были довольны этим и хотели развить успех во втором тайме. Но там мы уже не контролировали игру и дали «Лейпцигу» слишком много пространства. В задней линии мы выглядели нехорошо.

Мы извлечем уроки из этих ошибок. Плохо позволять сопернику отыгрываться после того, как ведешь со счетом 2:0. Но это процесс, мы лишь в начале сезона».