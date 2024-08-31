Впечатляющая серия прервалась. Байер проиграл РБ Лейпциг в Бундеслиге
До этого команда из Леверкузена не проигрывала 35 матчей чемпионата подряд
В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» уступил «РБ Лейпциг» со счетом 2:3.
У победителей голы забили Кевин Кампль и Лои Опенда (дубль). У «Байера» забитыми мячами отличились Джереми Фримпонг и Алекс Гримальдо.
Прервалась невероятная серия «Байера» – 35-матчевую без проигрыша в чемпионате Германии. Команда Хаби Алонсо проиграла в Бундеслиге впервые за последние 15 месяцев.
«РБ Лейпциг» набрал 6 очков и стал лидером Бундеслиги. «Байер» идет на 9-й позиции, имея 3 пункта.
Бундеслига. 2-й тур, 31 августа
Байер – РБ Лейпциг – 2:3
Голы: Фримпонг, 38, Гримальдо, 45 – Кампль, 45+7, Опенда, 57, 80
Турнирная таблица
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