Впечатляющая серия прервалась. Байер проиграл РБ Лейпциг в Бундеслиге

В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» уступил «РБ Лейпциг» со счетом 2:3.

У победителей голы забили Кевин Кампль и Лои Опенда (дубль). У «Байера» забитыми мячами отличились Джереми Фримпонг и Алекс Гримальдо.

Прервалась невероятная серия «Байера» – 35-матчевую без проигрыша в чемпионате Германии. Команда Хаби Алонсо проиграла в Бундеслиге впервые за последние 15 месяцев.

«РБ Лейпциг» набрал 6 очков и стал лидером Бундеслиги. «Байер» идет на 9-й позиции, имея 3 пункта.

Бундеслига. 2-й тур, 31 августа

Байер – РБ Лейпциг – 2:3

Голы: Фримпонг, 38, Гримальдо, 45 – Кампль, 45+7, Опенда, 57, 80

Турнирная таблица