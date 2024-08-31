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Чемпионат Германии
Байер
31.08.2024 19:30 – FT 2 : 3
РБ Лейпциг
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Германия
31 августа 2024, 21:59 | Обновлено 31 августа 2024, 22:08
1241
5

Впечатляющая серия прервалась. Байер проиграл РБ Лейпциг в Бундеслиге

До этого команда из Леверкузена не проигрывала 35 матчей чемпионата подряд

31 августа 2024, 21:59 | Обновлено 31 августа 2024, 22:08
1241
5
Впечатляющая серия прервалась. Байер проиграл РБ Лейпциг в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» уступил «РБ Лейпциг» со счетом 2:3.

У победителей голы забили Кевин Кампль и Лои Опенда (дубль). У «Байера» забитыми мячами отличились Джереми Фримпонг и Алекс Гримальдо.

Прервалась невероятная серия «Байера» – 35-матчевую без проигрыша в чемпионате Германии. Команда Хаби Алонсо проиграла в Бундеслиге впервые за последние 15 месяцев.

«РБ Лейпциг» набрал 6 очков и стал лидером Бундеслиги. «Байер» идет на 9-й позиции, имея 3 пункта.

Бундеслига. 2-й тур, 31 августа

Байер – РБ Лейпциг – 2:3

Голы: Фримпонг, 38, Гримальдо, 45 – Кампль, 45+7, Опенда, 57, 80

Турнирная таблица

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РБ Лейпциг Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига рекорд статистика Кевин Кампль Алехандро Гримальдо Лои Опенда Джереми Фримпонг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 5
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pol-55
Хе-хе ,першу зустріч Баєр вирвав у Боруссії завдяки відкопаному ВАРистами пеналю на останніх хвилинах,сьогодні також на останніх хвилинах та ж історія знову ВАР,але суддя не піддався тиску ,а так люба серія колись переривається,Баєру буде тяжко в цьому сезоні,як показує практика утримати тяжче,чим завоювати. 
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+1
Saar
Всі три мячі Баєр пропустив в більшості!
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