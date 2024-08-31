Бундеслига. Победы одержали Айнтрахт, Боруссия М и Вольфсбург
31 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Германии
31 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Германии.
Победы одержали Айнтрахт, Боруссия М и Вольфсбург.
Бундеслига, 2-й тур, 31 августа
Айнтрахт – Хоффенхайм – 3:1
Голы: Экитике, 24, Ларссон, 33, Мармуш, 56 – Крамарич, 54
Бохум – Боруссия М – 0:2
Голы: Кляйндинст, 67, Онара, 78
Вердер – Боруссия Д – 0:0
Удаление: Шлоттербек, 73 (Боруссия Д)
Хольштайн – Вольфсбург – 0:2
Голы: Арнольд, 27, Борнаув, 30
Штутгарт – Майнц – 3:3
Голы: Мийо, 8, Левелинг, 15, Ридер, 88 – Амири, 43 (пен), Буркардт, 62, Ляйч, 90+4
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