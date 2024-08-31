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31 августа 2024, 20:05 | Обновлено 31 августа 2024, 22:47
18
0

Бундеслига. Победы одержали Айнтрахт, Боруссия М и Вольфсбург

31 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Германии

31 августа 2024, 20:05 | Обновлено 31 августа 2024, 22:47
18
0
Бундеслига. Победы одержали Айнтрахт, Боруссия М и Вольфсбург
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Германии.

Победы одержали Айнтрахт, Боруссия М и Вольфсбург.

Бундеслига, 2-й тур, 31 августа

Айнтрахт – Хоффенхайм – 3:1

Голы: Экитике, 24, Ларссон, 33, Мармуш, 56 – Крамарич, 54

Бохум – Боруссия М – 0:2

Голы: Кляйндинст, 67, Онара, 78

Вердер – Боруссия Д – 0:0

Удаление: Шлоттербек, 73 (Боруссия Д)

Хольштайн – Вольфсбург – 0:2

Голы: Арнольд, 27, Борнаув, 30

Штутгарт – Майнц – 3:3

Голы: Мийо, 8, Левелинг, 15, Ридер, 88 – Амири, 43 (пен), Буркардт, 62, Ляйч, 90+4

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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