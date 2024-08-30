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  4. Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Лига Европы
30 августа 2024, 21:13 |
4837
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Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо

Главный тренер сборной Украины считает, что могло быть как и лучше, так и хуже

30 августа 2024, 21:13 |
4837
1
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы.

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Своих соперников в основном этапе второго по силе еврокубкового клубного турнира узнало и киевское Динамо: Лацио (Италия), Рома (Италия), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия).

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о результатах жеребьевки для киевлян:

– Сергей Станиславович, что скажете о жребии: удачный или не особенно, учитывая присутствие в группе Динамо итальянских Ромы и Лацио, а также испанского Реал Сосьедад, который тоже точно попьет крови команде Александра Шовковского?

– Могло быть и лучше, но могло быть и хуже (смеется). Знаете, учитывая, что изменили формат розыгрыша Лиги Европы и еврокубков в целом, то будет интересно наблюдать за каждой игрой Динамо в этом турнире. Мне нравится, что сейчас больше соперников, восемь, а не три, как было раньше.

Если же говорить о самых опасных, неудобных командах для Динамо, то, скорее всего, это Рома и Лацио. Но и Реал Сосьедад, вы правы, крепкая команда. Да, команда из Сан-Себастьяна не финишировала в тройке призеров Ла Лиги, но выглядела в течение прошлого сезона очень достойно. В прошлом сезоне они до 1/8 финала Лиги чемпионов дошли.

– Да и Ференцварош – команда очень непростая. Или нет?

– Конечно. Очень непростая команда. Смотрел, как они одолели боснийскую Борец Баню-Луку (2:1). Да, тяжело они преодолели финальную квалификацию, но там немало качественных футболистов сейчас собралось.

А вообще-то, явных фаворитов в группе Динамо я не вижу. Да, на бумаге, это Рома и Лацио, но придет время и увидим, что они покажут на поле.

– На счет Ференцварошу. Клуб Вам не чужд, если позвонит по телефону Александр Шовковский перед игрой с венграми и попросит о консультации, предоставите?

– С тех пор как я покинул Ференцварош, от того состава, который тренировал я, осталось два или три игрока. И несколько тренеров сменилось. Это уже совсем другая команда, но если Александр попросит, спросит что-нибудь об этом клубе, охотно поделюсь информацией.

– Некоторые специалисты говорят: мол, хорошо, что Динамо не попало в Лигу чемпионов. Там бы шансов на плей-офф не было, а в Лиге Европы есть. Уровень оппонентов ниже типа. Вы разделяете такое мнение?

– Лига чемпионов по сравнению с Лигой Европы – другой уровень. И давайте посмотрим на команды, которые в этом сезоне будут играть в ЛЕ: Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Порту, Рома. Разве это не команды уровня ЛЧ?

Жаль, что Динамо не смогло пробиться в Лигу чемпионов. Но теперь киевляне должны показать свой уровень в Лиге Европы. Со всеми соперниками можно играть и побеждать. Я думаю, что можно смело ставить цель выхода в плей-офф. Вера в это Динамо есть.

Если бы использовали все моменты в ответной игре против Зальцбурга, то могли и австрийцев пройти. Все шесть игр в квалификации Лиги чемпионов (по две против Партизана, Рейнджерса и Зальцбурга), я бы однозначно занес в актив Динамо, скажем так. К новому сезону команда подготовилась хорошо.

– То есть уровень игры Динамо образца лета 2024 года под руководством Шовковского Вам нравится?

– И не только мне нравится. Да, повторюсь, жаль, что в Лигу чемпионов не попали, но по сравнению с прошлым сезоном, когда был Луческу и не попали никуда – даже в Лигу конференций, то сегодня это уже совсем другая история.

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Даниил Агарков Источник: Украинский футбол
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DK1970
Реброву треба експертом попрацювати а не тренером збірної 
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