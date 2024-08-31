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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило легионера в годичную аренду с правом выкупа
Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 21:48 | Обновлено 31 августа 2024, 23:04
3153
14

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило легионера в годичную аренду с правом выкупа

Джастин Лонвейк сезон 2024/25 проведет в клубе «Виборг»

31 августа 2024, 21:48 | Обновлено 31 августа 2024, 23:04
3153
14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило легионера в годичную аренду с правом выкупа
ФК Динамо. Джастин Лонвейк

Полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк был отдан в аренду. Футболист проведет сезон 2024/2025 в аренде у датского клуба «Виборг». У скандинавского клуба будет право выкупа контракта игрока.

Именно из «Виборга» в сентябре 2022 года Лонвейк перешел в «Динамо». С тех пор он защищал цвета киевской команды, а также играл на правах аренды в Бельгии за «Андерлехт» и Нидерландах за «Фортуну».

В этом сезоне Джастин успел сыграть за «Динамо» в двух матчах УПЛ и четырех поединках еврокубков. Всего в активе полузащитника сборной Суринама 20 матчей в УПЛ (1 гол) и 4 игры за киевлян на международной арене.

Ранее Воробей раскритиковал полузащитника Лонвейка.

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Динамо Киев трансферы аренда игрока Виборг трансферы УПЛ Джастин Лонвейк
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 14
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Gargantua81
очередной бесполезный легионер
Диалло похоже тоже скоро уйдет
с селекцией надо что то решать
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+4
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Микола Захарченко
Дійсно , в Динамо він виглядав , як інородне тіло 
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+4
Remark
Яка чудова новина! 
Цей баласт би ще комусь з саудів продати, було б ще краще.
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+3
ZANREGENT1993
А что по Рубчинскому? Действительно аренда в Карпаты? Если так- то это вообще дичь. Отправьте куда нибудь Супрягу,Шепелева и Андриевского.
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+1
Перець
Ще б Супрягу збагрить 
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+1
avk2307
лонвейк по шляху легів шахти вирішив не повертатись. Поки в Європі грали- ок, ну а далі краще в віборг.
Для Динамо то не втрата. Є Михайленко
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0
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apepa
Лонвейк не понял физрука шовковского..
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-6
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