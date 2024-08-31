ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило легионера в годичную аренду с правом выкупа

Полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк был отдан в аренду. Футболист проведет сезон 2024/2025 в аренде у датского клуба «Виборг». У скандинавского клуба будет право выкупа контракта игрока.

Именно из «Виборга» в сентябре 2022 года Лонвейк перешел в «Динамо». С тех пор он защищал цвета киевской команды, а также играл на правах аренды в Бельгии за «Андерлехт» и Нидерландах за «Фортуну».

В этом сезоне Джастин успел сыграть за «Динамо» в двух матчах УПЛ и четырех поединках еврокубков. Всего в активе полузащитника сборной Суринама 20 матчей в УПЛ (1 гол) и 4 игры за киевлян на международной арене.

Ранее Воробей раскритиковал полузащитника Лонвейка.