ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило легионера в годичную аренду с правом выкупа
Джастин Лонвейк сезон 2024/25 проведет в клубе «Виборг»
Полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк был отдан в аренду. Футболист проведет сезон 2024/2025 в аренде у датского клуба «Виборг». У скандинавского клуба будет право выкупа контракта игрока.
Именно из «Виборга» в сентябре 2022 года Лонвейк перешел в «Динамо». С тех пор он защищал цвета киевской команды, а также играл на правах аренды в Бельгии за «Андерлехт» и Нидерландах за «Фортуну».
В этом сезоне Джастин успел сыграть за «Динамо» в двух матчах УПЛ и четырех поединках еврокубков. Всего в активе полузащитника сборной Суринама 20 матчей в УПЛ (1 гол) и 4 игры за киевлян на международной арене.
Ранее Воробей раскритиковал полузащитника Лонвейка.
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Единственный гол на 90+2-й минуте забил Анхель Корреа
Диалло похоже тоже скоро уйдет
с селекцией надо что то решать
Цей баласт би ще комусь з саудів продати, було б ще краще.
Для Динамо то не втрата. Є Михайленко