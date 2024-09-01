Италия01 сентября 2024, 17:15 |
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Ключевой хавбек Интера перенесет операцию
Николо Барелла не вызван в сборную Италии
01 сентября 2024, 17:15 |
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Сборная Италии опубликовала заявку на сентябрьские матчи Лиги наций против Франции и Израиля (6 и 9 сентября соответственно). В нее не вошел звездный полузащитник «Интера» Николо Барелла.
По информации итальянских СМИ, он попросил главного тренера «Скуадры Адзурры» Лучано Спаллетти не вызывать его. Завтра, 2 сентября Барелла перенесет плановую операцию на носу для улучшения дыхания. Восстановление займет несколько дней.
В пятницу Барелла отметился голом в матче Серии А против «Аталанты» (победа 4:0).
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