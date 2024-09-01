Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ключевой хавбек Интера перенесет операцию
Италия
01 сентября 2024, 17:15 |
196
0

Ключевой хавбек Интера перенесет операцию

Николо Барелла не вызван в сборную Италии

01 сентября 2024, 17:15 |
196
0
Ключевой хавбек Интера перенесет операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

Сборная Италии опубликовала заявку на сентябрьские матчи Лиги наций против Франции и Израиля (6 и 9 сентября соответственно). В нее не вошел звездный полузащитник «Интера» Николо Барелла.

По информации итальянских СМИ, он попросил главного тренера «Скуадры Адзурры» Лучано Спаллетти не вызывать его. Завтра, 2 сентября Барелла перенесет плановую операцию на носу для улучшения дыхания. Восстановление займет несколько дней.

В пятницу Барелла отметился голом в матче Серии А против «Аталанты» (победа 4:0).

По теме:
Интер отгрузил 4 мяча Аталанте и стал лидером. Торино тоже взял 3 очка
Интер – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Николо Барелла Интер Милан сборная Италии по футболу операция
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Под угрозой отставки. Тренеру Колоса предоставили еще один шанс
Футбол | 01 сентября 2024, 16:57 0
Под угрозой отставки. Тренеру Колоса предоставили еще один шанс
Под угрозой отставки. Тренеру Колоса предоставили еще один шанс

Ковалевцы неудачно стартовали в новом сезоне

Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
Бокс | 01 сентября 2024, 08:33 1
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика

Экс-чемпион мира отметил Джея Опетаю

Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Футбол | 01.09.2024, 07:55
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Новички вошли во вкус. Левый берег одержал волевую победу над Вересом
Футбол | 01.09.2024, 15:03
Новички вошли во вкус. Левый берег одержал волевую победу над Вересом
Новички вошли во вкус. Левый берег одержал волевую победу над Вересом
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 31.08.2024, 17:33
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
01.09.2024, 07:16 6
Футбол
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
30.08.2024, 17:49 6
Футбол
МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»
МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»
01.09.2024, 12:15 5
Футбол
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
30.08.2024, 21:16 23
Теннис
Довбик, Яремчук, Динамо и другие. Определен неожиданный фаворит Лиги Европы
Довбик, Яремчук, Динамо и другие. Определен неожиданный фаворит Лиги Европы
30.08.2024, 19:51 4
Футбол
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
31.08.2024, 08:12
Теннис
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
31.08.2024, 11:20 5
Футбол
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
30.08.2024, 20:32 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем