Ключевой хавбек Интера перенесет операцию

Сборная Италии опубликовала заявку на сентябрьские матчи Лиги наций против Франции и Израиля (6 и 9 сентября соответственно). В нее не вошел звездный полузащитник «Интера» Николо Барелла.

По информации итальянских СМИ, он попросил главного тренера «Скуадры Адзурры» Лучано Спаллетти не вызывать его. Завтра, 2 сентября Барелла перенесет плановую операцию на носу для улучшения дыхания. Восстановление займет несколько дней.

В пятницу Барелла отметился голом в матче Серии А против «Аталанты» (победа 4:0).