Интер отгрузил 4 мяча Аталанте и стал лидером. Торино тоже взял 3 очка
Дубль для нерадзурри оформил Маркус Тюрам
Вечером 30 августа в матче 3-го тура Серии А «Интер» одержал победу над «Аталантой» (4:0).
На 3-й минуте автогол провел Берат Джимсити, затем Николо Барелла удвоил перевес хозяев поля.
Во втором тайме дубль для нерадзурри оформил Маркус Тюрам (47 и 56 мин).
«Интер» набрал 7 очков и стал лидером чемпионата Италии.
«Торино» на выезде победил «Венецию» (1:0). Единственный гол на 86-й минуте забил Сауль Коко.
Серия А. 3-й тур. 30 августа
Интер – Аталанта – 4:0
Голы: Джимсити, 3 (автогол), Барелла, 10, Тюрам, 47, 56
Венеция – Торино – 0:1
Гол: Коко, 86
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