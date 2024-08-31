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Чемпионат Италии
Интер Милан
30.08.2024 21:45 – FT 4 : 0
Аталанта
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Италия
31 августа 2024, 00:23 | Обновлено 31 августа 2024, 00:35
96
0

Интер отгрузил 4 мяча Аталанте и стал лидером. Торино тоже взял 3 очка

Дубль для нерадзурри оформил Маркус Тюрам

31 августа 2024, 00:23 | Обновлено 31 августа 2024, 00:35
96
0
Интер отгрузил 4 мяча Аталанте и стал лидером. Торино тоже взял 3 очка
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Вечером 30 августа в матче 3-го тура Серии А «Интер» одержал победу над «Аталантой» (4:0).

На 3-й минуте автогол провел Берат Джимсити, затем Николо Барелла удвоил перевес хозяев поля.

Во втором тайме дубль для нерадзурри оформил Маркус Тюрам (47 и 56 мин).

«Интер» набрал 7 очков и стал лидером чемпионата Италии.

«Торино» на выезде победил «Венецию» (1:0). Единственный гол на 86-й минуте забил Сауль Коко.

Серия А. 3-й тур. 30 августа

Интер – Аталанта – 4:0

Голы: Джимсити, 3 (автогол), Барелла, 10, Тюрам, 47, 56

Венеция – Торино – 0:1

Гол: Коко, 86

Турнирная таблица

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
4’
ГОЛ ! Автогол забил Берат Джимсити (Аталанта).
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Серия A Аталанта Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Аталанта Торино Венеция Маркус Тюрам автогол Берат Джимсити Николо Барелла
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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