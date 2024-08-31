Интер отгрузил 4 мяча Аталанте и стал лидером. Торино тоже взял 3 очка

Вечером 30 августа в матче 3-го тура Серии А «Интер» одержал победу над «Аталантой» (4:0).

На 3-й минуте автогол провел Берат Джимсити, затем Николо Барелла удвоил перевес хозяев поля.

Во втором тайме дубль для нерадзурри оформил Маркус Тюрам (47 и 56 мин).

«Интер» набрал 7 очков и стал лидером чемпионата Италии.

«Торино» на выезде победил «Венецию» (1:0). Единственный гол на 86-й минуте забил Сауль Коко.

Серия А. 3-й тур. 30 августа

Интер – Аталанта – 4:0

Голы: Джимсити, 3 (автогол), Барелла, 10, Тюрам, 47, 56

Венеция – Торино – 0:1

Гол: Коко, 86

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