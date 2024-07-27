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Чемпионат Украины
27 июля 2024, 21:50 |
907
0

Динамо Загреб – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты товарищеского спарринга

27 июля 2024, 21:50 |
907
0
Динамо Загреб – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

27 июля донецкий «Шахтер» проводит контрольный матч с хорватским клубом «Динамо» Загреб. Игра началась в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это восьмой контрольный матч команды Марино Пушича. Ранее «Шахтер» сыграл с «Сараево» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1), «Ризеспором» (5:0), «Бешикташем» (1:0) и новичком АПЛ «Ипсвичем» (0:1).

26 июля «горняки» уступили тому же загребскому «Динамо» (0:1).

Товарищеский матч. 27 июля.

Динамо Загреб – Шахтер – 1:2

Голы: Бондаренко, 54, Кевин, 59 – Петкович, 66 (пен)

ГОЛ! Бондаренко, 54 мин, 0:1

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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