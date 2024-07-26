Украина. Премьер лига26 июля 2024, 19:16 |
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Стал известен состав Шахтера на матч против Динамо Загреб
Начало матча против хорватской команды в 20:00 по киевскому времени
26 июля 2024, 19:16 |
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ФК «Шахтер» назвал состав на товарищеский матч против «Динамо» Загреб.
Sport.ua проведет видеотрансляцию этого матча.
В стартовую 11-ку вошли: Твардовский, Эгиналду, Швед, Винисиус, Грам, Глущенко, Педро Энрике, Назарина, Педриньо, Невертон, Франьич.
Начало матча «Шахтер» – «Динамо» Загреб в 20:00 по киевскому времени. Это будет седьмой контрольный матч команды Марино Пушича. Ранее «Шахтер» сыграл с «Сараево» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1), «Ризеспором» (5:0), «Бешикташем» (1:0) и новичком АПЛ «Ипсвичем» (0:1).
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