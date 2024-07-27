Подготовка завершена. Шахтер закрыл сборы ничьей с Динамо Загреб

Через неделю официально начинается новый сезон украинской Премьер-лиги, поэтому мы и команды-участницы соревнований окунемся в совершенно другую атмосферу. Пока же все коллективы, которые проводили тренировочные сборы этим летом за рубежом, кроме участников еврокубковых квалификаций, постепенно пакуют чемоданы и настраиваются на длительную дорогу домой. В частности, и действующий чемпион Украины донецкий «Шахтер».

Однако в графике команды Марино Пушича в заключительный уикенд подготовки стояли сразу две игры против загребского «Динамо», и отказать представителям абсолютно дружественной к нам страны в удовольствии сыграть целых четыре часа футбола высокого уровня было бы просто невозможно. Более того – тренеры договорились между собой привлечь резервные и основные составы к этим противостояниям в произвольном выборе, чтобы каждый из игроков имел возможность в последний раз произвести положительное впечатление о себе.

И если накануне играли, преимущественно, резервисты – особенно со стороны украинского коллектива – то на второй матч «горняки» и соперники со своих сторон привлекли преимущественно основные составы. Пусть и того же Мартина Батурину не удалось посмотреть сразу с первых минут, а появился он только на последние полчаса.

Что стоит отметить сразу, так это тот факт, что матч выглядел как сплошное явление и без значительных разрывов. Наверное, потому, что не было большой ротации в перерыве, поэтому игроки придерживались выбранного изначально рисунка. «Динамо» пыталось максимально упростить собственную игру передачами вперед на Петковича к острию атаки, и пусть тот разбирается со всей защитой дончан на опыте.

«Горняки» же отвечали более комбинационным и тонким футболом, и если уж использовать такие эпитеты, то без упоминания Судакова не обойтись. Опять привычно Георгий проявил лидерские качества и именно через него проходили почти все наступления. А вот что испортило немного впечатление, так это травма Степаненко в борьбе еще в начале игры. И если Тарас до перерыва доиграл без замены, то на второй тайм на поле уже появился вместо него Педриньо да Силва.

На тот момент счет был неизменным с определенным количеством голевых моментов от «Шахтера», которые возникали из-за очень грубых ошибок защиты соперников. Но Судаков и Траоре занимались расточительством в первом тайме, поэтому преимущество команде так и не обеспечили. Другое дело – после перерыва. Там и Траоре сразу принял участие в голевой атаке с роскошным ударом Бондаренко в завершение, и Судаков отдал голевой пас на Кевина, который еще и над вратарем мячом пожонглировать успел.

Но радость украинского коллектива была непродолжительной, потому что что ни момент в штрафной Ризныка, то все приводило к пенальти, которые стабильно зарабатывал Петкович, а затем сам же и реализовывал одиннадцатиметровые. Интересная тактика, ничего сказать. И если к попаданию мячом в руку Бондаренко вопросов не было, то падение Бруно во время борьбы против Бондаря было кое в чем дорисованным. Но есть как есть – ничья.

Донецкий «Шахтер» в первом туре УПЛ будет играть в гостях у полтавской «Ворсклы».

Товарищеский матч.

«Динамо» З – «Шахтер» – 2:2

Голы: Петкович, 66 (пен.), 83 (пен.) – Бондаренко, 54, Кевин, 59

Предупреждения: Степаненко, 40, Бондаренко, 64

«Динамо» З: Невистич – Теофиль-Катрин, Ммае, Пьер-Габриэль, Ристовски – Адеми, Мишич – Пьяца, Рог, Годжа – Петкович.

«Шахтер»: Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко (Педриньо да Силва, 46) – Кевин, Судаков, Бондаренко, Зубков – Траоре (Эгиналду, 76).

Стадион: «Максимир» (Загреб, Хорватия).

ДИНАМО З – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 32°C