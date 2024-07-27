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Товарищеские матчи
Динамо Загреб
27.07.2024 20:00 – FT 2 : 2
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 20:46 | Обновлено 27 июля 2024, 21:59
4005
30

Динамо Загреб – Шахтер – 2:2. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

27 июля 2024, 20:46 | Обновлено 27 июля 2024, 21:59
4005
30
Динамо Загреб – Шахтер – 2:2. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

Товарищеский матч.

«Динамо» З – «Шахтер» - 2:2

Голы: Петкович, 66 (пен.), 83 (пен.) – Бондаренко, 54, Кевин, 59

Предупреждения: Степаненко, 40, Бондаренко, 64

«Динамо» З: Невистич – Теофиль-Катрин, Ммае, Пьер-Габриэль, Ристовски – Адеми, Мишич - Пьяца, Рог, Годжа – Петкович.

Запасные:

«Шахтер»: Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко (Педриньо да Силва, 46) – Кевин, Судаков, Бондаренко, Зубков – Траоре (Эгиналду, 76).

Запасные: Баглай, Грам, Фарина, Лацабидзе, Глущенко.

Стадион: «Максимир» (Загреб, Хорватия).

В субботу, 27-го июля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся загребское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Загребе (Хорватия), на поле стадиона «Максимир», начало в 20:00.

Действующие чемпионы Украины завершают подготовку к новому сезону. И пока основные конкуренты разминаются на еврокубках, «Шахтер» все еще играет в контрольных матчах. Против одного из наиболее сильных клубов Хорватии их будет сразу два за два календарных дня, и первый команда Марино Пушича уже успела проиграть накануне (0:1). Но там был резервный состав, а теперь «горняки» сыграют основным.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» З – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 30
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ГНИЛОЙ ВАРЕНИК
ХЕЙТЕРИ ВИ ГДЕ ЧЬТО У КАВО ТА ЭЩЕ ЭСТЬ САМНЕНИЯ ЧЬТО ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР В ЭТАМ СЕЗОНЕ ВАЗЬМЕТ ДАЛГАЖДАНУЮ ЛИГУ ЧЕМПИОНАВ ?
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+3
sania
Ітіть тупорізи, я просто .....
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+2
sania
Зубков просто нуль повний
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+2
avk2307
Ну і ви ж бачите як Судаков все вирішує. Ціна росте...
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+2
avk2307
гра як і вчора. Ніякої різниці. Хтось один забьє і скоріше Загреб.
Основа ж наче основ. Чи знову ще когось не вистачає?
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+2
Remark
До речі, куди пропало головне бидло сайта? Щось давно його тут не бачив.
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+2
Показать Скрыть 4 ответа
Boodya
Це типу матч - відповідь?)
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+2
ГНИЛОЙ ВАРЕНИК
СЕВОДНЯ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР ВАЗЬМЕТ УВЕРЕНИЙ РЕВАНШ ЗА ВЧОРА ПРАГНАЗИРУЮ СЧЬОТ 10-0 В ПОЛЬЗУ ВЕЛИКАВО И МАГУЧЕВО  НАШ ТОПЧЕК ГАТОВИТЦА К ПАКАРЕНЕЮ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ КУБАХ ЕДЕТ ДАМОЙ
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+2
Boodya
Чому у вас Іраклі Азаров "Азарові"?
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Remark
Тут не вистачає короткого відео від Кучми «Це ж все було!».
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+1
sania
І це основа Шахтаря? 
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+1
Игорь
Шо за хоккей? 🤣 Поле-топ)
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0
New Zealander
два пеналі самі собі привезли. А так норм. В офіційних іграх таких помилок не буде
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-3
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New Zealander
Егіналдо виходить а отже буде ще один гол. 15 хвилин йому вистачить
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Ось це так гол красень!!!
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-5
New Zealander
Все ж таки основа Шахтаря є основа. З вчорашнього дублю хіба що Вінісіус Тобіас легко пробється в основу. Іншим доведеться попотіти
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-6
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_Quantum19_
Гірники!!!!💪💪🔥🔥👊🇺🇦💙💛
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-6
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Шахтар як завжди на висоті!
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-7
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