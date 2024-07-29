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Динамо Загреб
27.07.2024 20:00 – FT 2 : 2
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
29 июля 2024, 05:23 | Обновлено 29 июля 2024, 06:04
815
0

ВИДЕО. Пушич прокомментировал спарринги Шахтера с Динамо Загреб

Коуч горняков отметил, что надо постоянно совершенствоваться

29 июля 2024, 05:23 | Обновлено 29 июля 2024, 06:04
815
0
ВИДЕО. Пушич прокомментировал спарринги Шахтера с Динамо Загреб
ФК Шахтер. Марино Пушич

Донецкий «Шахтер» завершил летние сборы в Словении и возвращается в Украину.

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал спарринги Шахтера с Динамо Загреб. Коуч горняков отметил, что надо постоянно совершенствоваться.

Донецкая команда провела 8 спаррингов в летнее межсезонье.

26 и 27 июля горняки сыграли два товарищеских матча в Хорватии с загребским Динамо (0:1, 2:2).

ВИДЕО. Пушич прокомментировал спарринги Шахтера с Динамо Загреб

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Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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