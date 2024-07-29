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Украина. Премьер лига29 июля 2024, 05:23 | Обновлено 29 июля 2024, 06:04
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ВИДЕО. Пушич прокомментировал спарринги Шахтера с Динамо Загреб
Коуч горняков отметил, что надо постоянно совершенствоваться
29 июля 2024, 05:23 | Обновлено 29 июля 2024, 06:04
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Донецкий «Шахтер» завершил летние сборы в Словении и возвращается в Украину.
Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал спарринги Шахтера с Динамо Загреб. Коуч горняков отметил, что надо постоянно совершенствоваться.
Донецкая команда провела 8 спаррингов в летнее межсезонье.
26 и 27 июля горняки сыграли два товарищеских матча в Хорватии с загребским Динамо (0:1, 2:2).
ВИДЕО. Пушич прокомментировал спарринги Шахтера с Динамо Загреб
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