Донецкий «Шахтер» завершил летние сборы в Словении и возвращается в Украину.

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал спарринги Шахтера с Динамо Загреб. Коуч горняков отметил, что надо постоянно совершенствоваться.

Донецкая команда провела 8 спаррингов в летнее межсезонье.

26 и 27 июля горняки сыграли два товарищеских матча в Хорватии с загребским Динамо (0:1, 2:2).

ВИДЕО. Пушич прокомментировал спарринги Шахтера с Динамо Загреб