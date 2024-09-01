Максимов прокомментировал слухи об интересе со стороны Черноморца

Бывший тренер «Днепра-1» Юрий Максимов в интервью Sport.ua прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны одесского «Черноморца»:

«О «Черноморце» не слышал. Сейчас периодически катаюсь на матчи ветеранов, получаю удовольствие. А как будет дальше – посмотрим. В футболе так и бывает, кого-то назначают, кого-то увольняют. Даешь результат – работаешь, не даешь – до свидания».

Напомним, «Днепр-1» минувшим летом прекратил свое существование, в результате чего Юрий Максимов остался без работы.