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  4. Максимов прокомментировал слухи об интересе со стороны Черноморца
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 15:01 |
515
0

Максимов прокомментировал слухи об интересе со стороны Черноморца

Экс-тренер «Днепра-1» не получал предложения из Одессы

01 сентября 2024, 15:01 |
515
0
Максимов прокомментировал слухи об интересе со стороны Черноморца
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Бывший тренер «Днепра-1» Юрий Максимов в интервью Sport.ua прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны одесского «Черноморца»:

«О «Черноморце» не слышал. Сейчас периодически катаюсь на матчи ветеранов, получаю удовольствие. А как будет дальше – посмотрим. В футболе так и бывает, кого-то назначают, кого-то увольняют. Даешь результат – работаешь, не даешь – до свидания».

Напомним, «Днепр-1» минувшим летом прекратил свое существование, в результате чего Юрий Максимов остался без работы.

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Юрий Максимов Черноморец Одесса
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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