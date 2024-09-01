Украина. Премьер лига01 сентября 2024, 15:01 |
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Максимов прокомментировал слухи об интересе со стороны Черноморца
Экс-тренер «Днепра-1» не получал предложения из Одессы
01 сентября 2024, 15:01 |
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Бывший тренер «Днепра-1» Юрий Максимов в интервью Sport.ua прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны одесского «Черноморца»:
«О «Черноморце» не слышал. Сейчас периодически катаюсь на матчи ветеранов, получаю удовольствие. А как будет дальше – посмотрим. В футболе так и бывает, кого-то назначают, кого-то увольняют. Даешь результат – работаешь, не даешь – до свидания».
Напомним, «Днепр-1» минувшим летом прекратил свое существование, в результате чего Юрий Максимов остался без работы.
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