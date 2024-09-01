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Чемпионат Польши
Гурник Забже
01.09.2024 13:15 – FT 2 : 3
Лехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Польша
01 сентября 2024, 15:22 | Обновлено 01 сентября 2024, 15:38
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ВИДЕО. Скандальный экс-игрок Шахтера вслед за Царенко впервые забил в Лехии

Богдан Вьюнник помог команде обыграть Гурник Забже (3:2) в 7-м туре чемпионата Польши

01 сентября 2024, 15:22 | Обновлено 01 сентября 2024, 15:38
980
0
ВИДЕО. Скандальный экс-игрок Шахтера вслед за Царенко впервые забил в Лехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник

1 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионате Польши между командами Гурник Забже и Лехия Гданьск.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе имени Эрнеста Пола в Забже. Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Третий мяч для Лехии оформил Богдан Вьюнник. Для украинца это первый мяч в составе польского коллектива после скандального ухода из донецкого Шахтера. Вьюнник односторонне разорвал контракт с горняками и на правах свободного агента перешел в клуб из Гданьска.

Отметим, что в ворота Гурника в этом поединке отличился и еще один украинец Антон Царенко, контракт которого принадлежит киевскому Динамо.

За Лехию в этом матче все 90 минут отыграл Иван Желизко, а голкипер Богдан Сарнавский остался на скамейке запасных.

Сергей Булеца и Максим Хлань в заявку на игру не попали.

ВИДЕО. Скандальный экс-игрок Шахтера вслед за Царенко впервые забил в Лехии

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Filipe Nascimento (Гурник Забже).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Вьюнник (Лехия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ольковски (Гурник Забже).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Элиас Олссон (Лехия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Царенко (Лехия).
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ВИДЕО. Царенко забил первый гол за Лехию
Богдан Вьюнник Гурник Забже Иван Желизко Антон Царенко Богдан Сарнавский Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор Максим Хлань Сергей Булеца
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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