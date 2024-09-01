ВИДЕО. Скандальный экс-игрок Шахтера вслед за Царенко впервые забил в Лехии
Богдан Вьюнник помог команде обыграть Гурник Забже (3:2) в 7-м туре чемпионата Польши
1 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионате Польши между командами Гурник Забже и Лехия Гданьск.
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Поединок прошел на стадионе имени Эрнеста Пола в Забже. Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2.
Третий мяч для Лехии оформил Богдан Вьюнник. Для украинца это первый мяч в составе польского коллектива после скандального ухода из донецкого Шахтера. Вьюнник односторонне разорвал контракт с горняками и на правах свободного агента перешел в клуб из Гданьска.
Отметим, что в ворота Гурника в этом поединке отличился и еще один украинец Антон Царенко, контракт которого принадлежит киевскому Динамо.
За Лехию в этом матче все 90 минут отыграл Иван Желизко, а голкипер Богдан Сарнавский остался на скамейке запасных.
Сергей Булеца и Максим Хлань в заявку на игру не попали.
ВИДЕО. Скандальный экс-игрок Шахтера вслед за Царенко впервые забил в Лехии
Bohdan Viunnyk strzela na 3:1! @LechiaGdanskSA jest na najlepszej drodze do kompletu punktów w Zabrzu! ⚽— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 1, 2024
📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/H0gzCBGPNM pic.twitter.com/Fe3hGv9Xfn
События матча
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