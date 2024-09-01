ВИДЕО. Царенко забил первый гол за Лехию

Полузащитник «Лехии» Антон Царенко, права на которого принадлежат «Динамо», отметился первым забитым мячом за польский клуб.

В матче 7 тура чемпионата Польши против команды «Гурник» Забже украинец открыл счет на 24-й минуте.

Через 4 минуты «Лехия» удвоила счет.

Ранее сообщалось, что «Динамо» договорилось с клубом «Лехия» из Гданьска об аренде перспективного хавбека до завершения сезона-2024/2025.

Видео гола Царенко