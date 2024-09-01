Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Царенко забил первый гол за Лехию
Польша
01 сентября 2024, 14:08 | Обновлено 01 сентября 2024, 14:16
813
0

ВИДЕО. Царенко забил первый гол за Лехию

Украинец забили гол в первом тайме матча против «Гурника» Забже

01 сентября 2024, 14:08 | Обновлено 01 сентября 2024, 14:16
813
0
ВИДЕО. Царенко забил первый гол за Лехию
ФК Лехия. Антон Царенко

Полузащитник «Лехии» Антон Царенко, права на которого принадлежат «Динамо», отметился первым забитым мячом за польский клуб.

В матче 7 тура чемпионата Польши против команды «Гурник» Забже украинец открыл счет на 24-й минуте.

Через 4 минуты «Лехия» удвоила счет.

Ранее сообщалось, что «Динамо» договорилось с клубом «Лехия» из Гданьска об аренде перспективного хавбека до завершения сезона-2024/2025.

Видео гола Царенко

По теме:
Шахтер U-19 обыграл Кривбасс U-19 и ушел на паузу с 15 очками из 15
Снова дубль Суареса. Интер Майами разгромил Чикаго Файр
Чемпионат Португалии. Спортинг продолжает защиту титула. Пострадал Порту
Гурник Забже Лехия Гданьск Антон Царенко Богдан Вьюнник видео голов и обзор
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Футбол | 01 сентября 2024, 08:24 47
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить

Михаил провел в АПЛ уже полтора сезона, и никаких поблажек ему делать больше не будут

Стало известно, когда вернется в строй капитан Ворсклы
Футбол | 01 сентября 2024, 12:57 0
Стало известно, когда вернется в строй капитан Ворсклы
Стало известно, когда вернется в строй капитан Ворсклы

Игорь Пердута травмировался перед игрой с «Карпатами»

Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25
Футбол | 31.08.2024, 14:42
Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25
Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.09.2024, 09:22
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
Бокс | 01.09.2024, 08:33
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
31.08.2024, 08:12
Теннис
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
30.08.2024, 17:10 2
Футбол
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
30.08.2024, 20:32 2
Футзал
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
30.08.2024, 15:55 10
Футбол
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
31.08.2024, 12:05 18
Бокс
Бесплатный спортивный телеканал от MEGOGO начал работу
Бесплатный спортивный телеканал от MEGOGO начал работу
30.08.2024, 12:12 13
Футбол
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
30.08.2024, 14:41 265
Футбол
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
31.08.2024, 17:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем