Польша01 сентября 2024, 14:08 | Обновлено 01 сентября 2024, 14:16
813
0
ВИДЕО. Царенко забил первый гол за Лехию
Украинец забили гол в первом тайме матча против «Гурника» Забже
01 сентября 2024, 14:08 | Обновлено 01 сентября 2024, 14:16
813
0
Полузащитник «Лехии» Антон Царенко, права на которого принадлежат «Динамо», отметился первым забитым мячом за польский клуб.
В матче 7 тура чемпионата Польши против команды «Гурник» Забже украинец открыл счет на 24-й минуте.
Через 4 минуты «Лехия» удвоила счет.
Ранее сообщалось, что «Динамо» договорилось с клубом «Лехия» из Гданьска об аренде перспективного хавбека до завершения сезона-2024/2025.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 сентября 2024, 08:24 47
Михаил провел в АПЛ уже полтора сезона, и никаких поблажек ему делать больше не будут
Футбол | 01 сентября 2024, 12:57 0
Игорь Пердута травмировался перед игрой с «Карпатами»
Футбол | 31.08.2024, 14:42
Футбол | 01.09.2024, 09:22
Бокс | 01.09.2024, 08:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.08.2024, 08:12
30.08.2024, 17:10 2
30.08.2024, 20:32 2
30.08.2024, 15:55 10
31.08.2024, 12:05 18
30.08.2024, 12:12 13
30.08.2024, 14:41 265
31.08.2024, 17:33