ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Царенко в Польшу

Киевское «Динамо» уведомило о том, что 20-летний полузащитник Антон Царенко продолжит свою карьеру в чемпионате Польши.

«Бело-синие» договорились с клубом «Лехия» из Гданьска об аренде перспективного хавбека до завершения сезона-2024/2025.

Царенко является воспитанником киевского «Динамо».

Всего в составе киевлян он провел 21 матч во всех турнирах (18 – в УПЛ, 3 – в еврокубках), забил 2 гола.