Украина. Премьер лига13 августа 2024, 11:46 | Обновлено 13 августа 2024, 12:18
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Царенко в Польшу
Полузащитник будет играть в польском чемпионате
13 августа 2024, 11:46 | Обновлено 13 августа 2024, 12:18
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Киевское «Динамо» уведомило о том, что 20-летний полузащитник Антон Царенко продолжит свою карьеру в чемпионате Польши.
«Бело-синие» договорились с клубом «Лехия» из Гданьска об аренде перспективного хавбека до завершения сезона-2024/2025.
Царенко является воспитанником киевского «Динамо».
Всего в составе киевлян он провел 21 матч во всех турнирах (18 – в УПЛ, 3 – в еврокубках), забил 2 гола.
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Комментарии 4
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Отлично, парню нужна практика ну и конечно добавить чуть в физухе
А яким чином він виїхав з України? Чи на нього законодавство не діє?
Показать Скрыть 1 ответ
Лучше в Польшу чем нах..
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