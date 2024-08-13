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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Царенко в Польшу
Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 11:46 | Обновлено 13 августа 2024, 12:18
775
4

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Царенко в Польшу

Полузащитник будет играть в польском чемпионате

13 августа 2024, 11:46 | Обновлено 13 августа 2024, 12:18
775
4
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Царенко в Польшу
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

Киевское «Динамо» уведомило о том, что 20-летний полузащитник Антон Царенко продолжит свою карьеру в чемпионате Польши.

«Бело-синие» договорились с клубом «Лехия» из Гданьска об аренде перспективного хавбека до завершения сезона-2024/2025.

Царенко является воспитанником киевского «Динамо».

Всего в составе киевлян он провел 21 матч во всех турнирах (18 – в УПЛ, 3 – в еврокубках), забил 2 гола.

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Антон Царенко Динамо Киев Лехия Гданьск трансферы УПЛ трансферы чемпионат Польши по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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FunnyCat_____
Отлично, парню нужна практика ну и конечно добавить чуть в физухе
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+1
Стремяжная Правда
А яким чином він виїхав з України? Чи на нього законодавство не діє?
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0
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Main
Лучше в Польшу чем нах..
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-1
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