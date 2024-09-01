2 сентября на «Маракан»а пройдет матч 25-го тура Серии А Бразилии, в котором «Флуминенсе» встретится с «Сан-Паулу». Поединок начнется в 00:30 по киевскому времени.

Флуминенсе

Команда в прошлом сезоне вышли на пик, выиграв Копу Либертадорес. Более того, потом Фернанду Динис со своими подопечными выиграли и Рекопу Южной Америки, окончательно закрепив за собой статус сильнейшего клуба континента. Но уже через пол года тренера сменил другой опытный специалист - Мано Менезес. Не спасло и то, что трехцветные хорошо смотрелись в Копе Либертадорес, выйдя в плей-офф. Кстати, там, уже при новом наставнике, выбили в 1/8 финанла Гремио - обменялись домашними победами 2:1, выиграв серию пенальти. При этом в начале августа вылетели из кубка, уступив Жувентуде - 2:3 на выезде, 2:2 дома. Зато в Бразилейрао наконец-то, с конца июля, смогли прибавить, начав достаточно активно выигрывать. В том числе справились с Атлетико Минейро в прошлом сезоне, и именно эти 2:0 получилось выбраться из зоны вылета.

Сан-Паулу

Клуб в прошлом году снова закончили с довольно посредственными результатами в Бразилейрао - там они финишировали на одиннадцатой позиции. Но при этом выиграли кубок страны. А это не только очередной трофей, но и путевка в Копу Либертадорес. Там бразильцы набрали 13 очков, выиграв свою группу. А уже в августе достаточно уверенно преодолели первый раунд плей-офф в лице Насьоналя: 2:0 дома после нулевой ничьей в Уругвае. При этом и в Серии А при периодических осечках удается держаться в группе лидеров. 2:1 дома с Виторией снова оставили в топ-5 текущей таблицы. На этой неделе, принимая в первом четвертьфинальном матче кубка Бразилии дома Атлетико Минейро, все-таки дали слабину, проиграв там 0:1 из-за позднего гола Баттальи.

Статистика личных встреч

В последних четырех очных поединках клубы обменивались домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам поля. Но они все еще борются за выживание, а гости - за место в квартете. Ставим на победу Сан-Паулу с форой 0 (коэффициент - 2,18).