Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флуминенсе – Сан-Паулу. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Чемпионат Бразилии
Флуминенсе
02.09.2024 00:30 - : -
Сан-Паулу
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
01 сентября 2024, 15:03 |
37
0

Флуминенсе – Сан-Паулу. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии

Поединок состоится в ночь на 2 сентября в 00:30 по Киеву

01 сентября 2024, 15:03 |
37
0
Флуминенсе – Сан-Паулу. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мано Менезес

2 сентября на «Маракан»а пройдет матч 25-го тура Серии А Бразилии, в котором «Флуминенсе» встретится с «Сан-Паулу». Поединок начнется в 00:30 по киевскому времени.

Флуминенсе

Команда в прошлом сезоне вышли на пик, выиграв Копу Либертадорес. Более того, потом Фернанду Динис со своими подопечными выиграли и Рекопу Южной Америки, окончательно закрепив за собой статус сильнейшего клуба континента. Но уже через пол года тренера сменил другой опытный специалист - Мано Менезес. Не спасло и то, что трехцветные хорошо смотрелись в Копе Либертадорес, выйдя в плей-офф. Кстати, там, уже при новом наставнике, выбили в 1/8 финанла Гремио - обменялись домашними победами 2:1, выиграв серию пенальти. При этом в начале августа вылетели из кубка, уступив Жувентуде - 2:3 на выезде, 2:2 дома. Зато в Бразилейрао наконец-то, с конца июля, смогли прибавить, начав достаточно активно выигрывать. В том числе справились с Атлетико Минейро в прошлом сезоне, и именно эти 2:0 получилось выбраться из зоны вылета.

Сан-Паулу

Клуб в прошлом году снова закончили с довольно посредственными результатами в Бразилейрао - там они финишировали на одиннадцатой позиции. Но при этом выиграли кубок страны. А это не только очередной трофей, но и путевка в Копу Либертадорес. Там бразильцы набрали 13 очков, выиграв свою группу. А уже в августе достаточно уверенно преодолели первый раунд плей-офф в лице Насьоналя: 2:0 дома после нулевой ничьей в Уругвае. При этом и в Серии А при периодических осечках удается держаться в группе лидеров. 2:1 дома с Виторией снова оставили в топ-5 текущей таблицы. На этой неделе, принимая в первом четвертьфинальном матче кубка Бразилии дома Атлетико Минейро, все-таки дали слабину, проиграв там 0:1 из-за позднего гола Баттальи.

Статистика личных встреч

В последних четырех очных поединках клубы обменивались домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам поля. Но они все еще борются за выживание, а гости - за место в квартете. Ставим на победу Сан-Паулу с форой 0 (коэффициент - 2,18).

Прогноз Sport.ua
Флуминенсе
2 сентября 2024 -
00:30
Сан-Паулу
Победа Сан-Паулу с форой (0) 2.18 Сделать ставку
По теме:
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Севилья – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Флуминенсе Сан-Паулу чемпионат Бразилии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?
Футбол | 01 сентября 2024, 01:14 2
Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?
Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?

Виктор Цыганков мог покинуть «Жирону» прошлым летом

ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
Футбол | 31 августа 2024, 16:04 43
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком

Виктор Коваленко покинул «Аталанту»

Сыграет ли Мудрик? Обнародован состав Челси на матч АПЛ с Кристал Пэлас
Футбол | 01.09.2024, 14:40
Сыграет ли Мудрик? Обнародован состав Челси на матч АПЛ с Кристал Пэлас
Сыграет ли Мудрик? Обнародован состав Челси на матч АПЛ с Кристал Пэлас
КДК УАФ выбрал меру наказания для Кобина за удаление в матче с Кривбассом
Футбол | 01.09.2024, 12:31
КДК УАФ выбрал меру наказания для Кобина за удаление в матче с Кривбассом
КДК УАФ выбрал меру наказания для Кобина за удаление в матче с Кривбассом
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Футбол | 01.09.2024, 07:16
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
31.08.2024, 11:20 5
Футбол
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
30.08.2024, 17:49 6
Футбол
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
31.08.2024, 17:33
Бокс
Довбик, Яремчук, Динамо и другие. Определен неожиданный фаворит Лиги Европы
Довбик, Яремчук, Динамо и другие. Определен неожиданный фаворит Лиги Европы
30.08.2024, 19:51 4
Футбол
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
30.08.2024, 21:13 5
Футбол
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
31.08.2024, 12:05 18
Бокс
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
31.08.2024, 11:00 1
Футбол
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
31.08.2024, 18:37 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем