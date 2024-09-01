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Англия
01 сентября 2024, 14:40 | Обновлено 01 сентября 2024, 14:44
1986
2

Сыграет ли Мудрик? Обнародован состав Челси на матч АПЛ с Кристал Пэлас

Поединок состоится 1 сентября в 15:30 по Киеву, Михаил остался на скамейке запасных

01 сентября 2024, 14:40 | Обновлено 01 сентября 2024, 14:44
1986
2
Сыграет ли Мудрик? Обнародован состав Челси на матч АПЛ с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября состоится матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

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Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.

Челси выиграл последние 14 очных поединков против орлов. Последняя победа Кристал Пэлас над синими датируется 1 апреля 2017 года.

Стартовые составы на матч Челси – Кристал Пэлас:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Test
Після трансферів "Санчо і Нету" , Мішання буде мати в АПЛ 10хв, через матч і то не факт... 
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+1
Tower Bridge
Миха -джокер УЕФА!  Тут пусть сами барахтаются со стекольщиками.
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