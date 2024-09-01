Сыграет ли Мудрик? Обнародован состав Челси на матч АПЛ с Кристал Пэлас
Поединок состоится 1 сентября в 15:30 по Киеву, Михаил остался на скамейке запасных
1 сентября состоится матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.
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Поединок пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
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Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.
Челси выиграл последние 14 очных поединков против орлов. Последняя победа Кристал Пэлас над синими датируется 1 апреля 2017 года.
Стартовые составы на матч Челси – Кристал Пэлас:
Your Chelsea XI! 👊#CFC | #CHECRY pic.twitter.com/TcAWCfSUOD— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2024
In the Palace corner 💛#CPFC // #CHECRY pic.twitter.com/EB2fOHaLcb— Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 1, 2024
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