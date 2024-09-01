Сыграет ли Мудрик? Обнародован состав Челси на матч АПЛ с Кристал Пэлас

1 сентября состоится матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.

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Поединок пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

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Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.

Челси выиграл последние 14 очных поединков против орлов. Последняя победа Кристал Пэлас над синими датируется 1 апреля 2017 года.

Стартовые составы на матч Челси – Кристал Пэлас: