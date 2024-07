Атлетико или Рома? Довбик принял окончательное решение, куда перейдет

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

На украинца в последнее время претендовали два клуба – испанский «Атлетико» Мадрид и итальянская «Рома». По информации авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, Артем окончательно для себя решил, что перейдет в «Рому». Он и его агент полностью прекратили переговоры с «Атлетико». Дальше дело за «Ромой» и «Жироной». «Волки» предложили каталонцам 32 миллиона евро + 8 миллионов бонусов, переговоры продолжаются.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

#Dovbyk ha ribadito all'@Atleti che vuole solo la @OfficialASRoma e che non intende più prendere in considerazione la loro offerta. Coi giallorossi c'è già l'accordo economico. L'offerta al @GironaFC da parte della #ASRoma è arrivata a 32 milioni più bonus