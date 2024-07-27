Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико или Рома? Довбик принял окончательное решение, куда перейдет
Испания
27 июля 2024, 16:09 | Обновлено 27 июля 2024, 17:16
2025
1

Атлетико или Рома? Довбик принял окончательное решение, куда перейдет

Украинский нападающий решил продолжить карьеру в «Роме»

27 июля 2024, 16:09 | Обновлено 27 июля 2024, 17:16
2025
1
Атлетико или Рома? Довбик принял окончательное решение, куда перейдет
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

На украинца в последнее время претендовали два клуба – испанский «Атлетико» Мадрид и итальянская «Рома». По информации авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, Артем окончательно для себя решил, что перейдет в «Рому». Он и его агент полностью прекратили переговоры с «Атлетико». Дальше дело за «Ромой» и «Жироной». «Волки» предложили каталонцам 32 миллиона евро + 8 миллионов бонусов, переговоры продолжаются.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

По теме:
Марлон Гомес обошелся Шахтеру дешевле, чем сообщалось. Известно почему
Заработали на Шахтере. Галатасарай назвал чистый доход от трансфера Тете
«Я буду удивлен». Слот рассказал, почему Ливерпуль пока без новичков
трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Рома Рим
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 27 июля 2024, 06:23 20
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?

Sport.ua представляет анонс первого дня ОИ-2024 совместно с FAVBET

Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Бокс | 27 июля 2024, 10:55 2
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа

Промоутер высказался о возможной трилогии

«Он выиграет стильно». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 27.07.2024, 00:11
«Он выиграет стильно». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он выиграет стильно». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Кирилл ФЕСЮН: «Пенальти для Ирака? Какой-то детский сад от арбитра»
Олимпийские игры | 27.07.2024, 10:57
Кирилл ФЕСЮН: «Пенальти для Ирака? Какой-то детский сад от арбитра»
Кирилл ФЕСЮН: «Пенальти для Ирака? Какой-то детский сад от арбитра»
Манчестер Сити – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 27.07.2024, 15:56
Манчестер Сити – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Манчестер Сити – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SandroKing
Правильно, нечего делать в Ла Лиге  если это не Барселона или Реал.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какую сумму Рома готова предложить Жироне за Довбика
Стало известно, какую сумму Рома готова предложить Жироне за Довбика
25.07.2024, 21:15 2
Футбол
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
26.07.2024, 00:05
Бокс
Понадобились овертаймы. Италия и Испания определили финалиста Евро U-19
Понадобились овертаймы. Италия и Испания определили финалиста Евро U-19
25.07.2024, 18:43 2
Футбол
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
25.07.2024, 20:29 5
Бокс
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
27.07.2024, 07:25 6
Футбол
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
26.07.2024, 07:51 7
Футбол
Усик сделал смелый прогноз на мегафайт Джошуа – Дюбуа за титул IBF
Усик сделал смелый прогноз на мегафайт Джошуа – Дюбуа за титул IBF
26.07.2024, 07:28 2
Бокс
Усик признался, купил ли он себе Rolls Royce после победы над Фьюри
Усик признался, купил ли он себе Rolls Royce после победы над Фьюри
26.07.2024, 12:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем