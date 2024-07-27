В штаб тен Хага в Ман Юнайтед вошел экс-помощник Артеты
Манкунианцы пригласили Андреаса Георгсона
«Манчестер Юнайтед» уведомил о подписании контракта с Андреасом Георгсоном, который до последнего времени был главным тренером норвежского «Лиллестрема».
«42-летний специалист является последним пополнением в штабе Эрика тен Хага этим летом. Тренер прибыл из норвежского «Лиллестрема», где он был главным тренером последние полгода.
Также Георгсон ранее исполнял обязанности главного тренера «Мальме» и имеет обширный тренерский опыт в Англии, работав в штабе в «Брентфорде», «Арсенале» (у Микеля Артеты. – прим.)и «Саутгемптоне», – говорится в релизе пресс-службы «Манчестер Юнайтед».
Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию экс-полузащитника «Ювентуса».
New coach added ✅— Manchester United (@ManUtd) July 26, 2024
A warm welcome to Andreas Georgson, who joins Erik ten Hag’s backroom staff as a first-team coach.#MUFC
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