В штаб тен Хага в Ман Юнайтед вошел экс-помощник Артеты

«Манчестер Юнайтед» уведомил о подписании контракта с Андреасом Георгсоном, который до последнего времени был главным тренером норвежского «Лиллестрема».

«42-летний специалист является последним пополнением в штабе Эрика тен Хага этим летом. Тренер прибыл из норвежского «Лиллестрема», где он был главным тренером последние полгода.

Также Георгсон ранее исполнял обязанности главного тренера «Мальме» и имеет обширный тренерский опыт в Англии, работав в штабе в «Брентфорде», «Арсенале» (у Микеля Артеты. – прим.)и «Саутгемптоне», – говорится в релизе пресс-службы «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию экс-полузащитника «Ювентуса».

