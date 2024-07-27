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Англия
27 июля 2024, 10:03 | Обновлено 27 июля 2024, 10:09
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В штаб тен Хага в Ман Юнайтед вошел экс-помощник Артеты

Манкунианцы пригласили Андреаса Георгсона

27 июля 2024, 10:03 | Обновлено 27 июля 2024, 10:09
220
0
В штаб тен Хага в Ман Юнайтед вошел экс-помощник Артеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Георгсон

«Манчестер Юнайтед» уведомил о подписании контракта с Андреасом Георгсоном, который до последнего времени был главным тренером норвежского «Лиллестрема».

«42-летний специалист является последним пополнением в штабе Эрика тен Хага этим летом. Тренер прибыл из норвежского «Лиллестрема», где он был главным тренером последние полгода.

Также Георгсон ранее исполнял обязанности главного тренера «Мальме» и имеет обширный тренерский опыт в Англии, работав в штабе в «Брентфорде», «Арсенале» (у Микеля Артеты. – прим.)и «Саутгемптоне», – говорится в релизе пресс-службы «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию экс-полузащитника «Ювентуса».

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Юрій Остроумов Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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