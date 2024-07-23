Манчестер Юнайтед близок к подписанию экс-полузащитника Ювентуса

Английский «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию французского полузащитника Адриена Рабьо, сообщает издание Goal.

По информации источника, также на 29-летнего футболиста претендует «Ливерпуль», однако сам игрок предпочитает вариант с «красными дьяволами».

Последним клубом Адриена Рабьо был туринский «Ювентус», который он недавно покинул на правах свободного агента.

В сезоне 2023/24 Адриен Рабьо провел 35 матчей за «Ювентус», отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Также в активе Рабьо 5 матчей в основе сборной Франции на Евро-2024.