Манчестер Юнайтед близок к подписанию экс-полузащитника Ювентуса
Адриен Рабьо находится в статусе свободного агента
Английский «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию французского полузащитника Адриена Рабьо, сообщает издание Goal.
По информации источника, также на 29-летнего футболиста претендует «Ливерпуль», однако сам игрок предпочитает вариант с «красными дьяволами».
Последним клубом Адриена Рабьо был туринский «Ювентус», который он недавно покинул на правах свободного агента.
В сезоне 2023/24 Адриен Рабьо провел 35 матчей за «Ювентус», отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Также в активе Рабьо 5 матчей в основе сборной Франции на Евро-2024.
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