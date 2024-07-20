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Бельгия
20 июля 2024, 17:35 | Обновлено 20 июля 2024, 18:04
103
0

Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

20 июля 2024, 17:35 | Обновлено 20 июля 2024, 18:04
103
0
Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз. Прогноз и анонс на товарищеский матч

20 июля на «Ян Брейдел» пройдет матч за Суперкубок Бельгии, в котором «Брюгге» встретится с «Рояль Юнион». Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

«Брюгге»

Команда в позапрошлом сезоне, после трех чемпионских титулов кряду, упустила позиции, уступив «выстрелившему» «Антверпену». Тогда подопечные ван Боммела в итоге выиграли все, оформив «золотой дубль». Не все получалось и в розыгрыше 2023/2024. Но в итоге, похоже, сказался опыт, менталитет коллектива, что на финальном отрезке сумел вернуться на бельгийскую футбольную вершину. И во многом решающим стало решение сделать ставку на Ники Хейена – 43-летний специалист из структуры клуба был назначен главным тренером в марте, и выиграл со своими подопечными большинство матчей на финальном отрезке, в итоге вырвавшись на первое место и удержав его. Теперь будет новый вызов, ведь забивной Игорь Тиаго еще в феврале был продан в «Брентфорд», и, закончив сезон с титулом, перебрался в Англию. Очевидно, что его призван заменить Цолис, что пришел из «Фортуны», наколотив в Дюссельдорфе 22 гола.

«Рояль Юнион»

Клуб не может стать чемпионом страны. Уже было несколько лет назад, когда «Les Unionistes», тогда фактически дебютант Жупилер-Лиги, до этого не напоминавший о себе десятилетиями, выигрывал уверенно первую, регулярную часть сезона. Но в итоге в «чемпионской пульке» был чуть сильнее «Брюгге». Сценарий обидно повторился весной, и «черно-синие» в итоге опередили конкурента всего на 1 очко. Но на этот раз хотя бы кубок взяли – предыдущий датировался еще 1914-м годом. Все равно летом появился новый главный тренер: сделали ставку на Поконьоли, который тут заканчивал карьеру игрока, но совсем немного успел поработать как наставник на уровне максимум U-21.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы по разу выиграли друг у друга в четырех матчах чемпионата. И в кубке тоже победили на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут борьбы – но отдают преимущество чемпиону. Тот играет дома, так что безопасным пари выглядит ставка на «черно-синих» при форе «0» (коэффициент – 1,7).

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Юнион Сен-Жилуаз прогнозы прогнозы на футбол Суперкубок Бельгии по футболу Брюгге
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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