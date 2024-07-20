20 июля на «Ян Брейдел» состоится матч за Суперкубок Бельгии, в котором «Брюгге» встретится с «Юнион Сен-Жилуаз».

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Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

«Брюгге» – действующий триумфатор чемпионата Бельгии по футболу, а «Юнион Сен-Жилуаз» выиграл национальный кубок.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports +.

Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция