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Суперкубок Бельгии
Брюгге
20.07.2024 21:00 - : -
Юнион Сент-Жилуаз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
20 июля 2024, 19:40 | Обновлено 20 июля 2024, 19:59
36
0

Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 июля в 21:00 матч за Суперкубок Бельгии

20 июля 2024, 19:40 | Обновлено 20 июля 2024, 19:59
36
0
Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Суперкубок Бельгии

20 июля на «Ян Брейдел» состоится матч за Суперкубок Бельгии, в котором «Брюгге» встретится с «Юнион Сен-Жилуаз».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

«Брюгге» – действующий триумфатор чемпионата Бельгии по футболу, а «Юнион Сен-Жилуаз» выиграл национальный кубок.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports +.

Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз
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Трансляция матча В эфире

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Брюгге Суперкубок Бельгии по футболу Юнион Сен-Жилуаз смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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