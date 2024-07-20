Суперкубок Бельгии
20.07.2024 21:00 - : -
Бельгия20 июля 2024, 19:40 | Обновлено 20 июля 2024, 19:59
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Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 июля в 21:00 матч за Суперкубок Бельгии
20 июля 2024, 19:40 | Обновлено 20 июля 2024, 19:59
36
0
20 июля на «Ян Брейдел» состоится матч за Суперкубок Бельгии, в котором «Брюгге» встретится с «Юнион Сен-Жилуаз».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.
«Брюгге» – действующий триумфатор чемпионата Бельгии по футболу, а «Юнион Сен-Жилуаз» выиграл национальный кубок.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports +.
Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брюгге – Юнион Сен-ЖилуазСмотреть трансляцию
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