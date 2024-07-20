Юнион Сен-Жилуаз обыграл Брюгге и впервые выиграл Суперкубок Бельгии
Матч завершился со счетом 2:1
20 июля на «Ян Брейдел» состоялся матч за Суперкубок Бельгии, в котором «Брюгге» встретился с «Юнион Сен-Жилуаз».
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«Брюгге» – действующий триумфатор чемпионата Бельгии по футболу, а «Юнион Сен-Жилуаз» выиграл национальный кубок.
Победу в матче со счетом 2:1 одержал «Юнион Сен-Жилуаз», для которого трофей Суперкубка Бельгии стал первым в истории. Рекордсмен – «Брюгге», у которого 17 побед.
Суперкубок Бельгии. Финал, 20 июля.
Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз – 1:2
Голы: Цолис, 79 – Пуэртас, 40, Лейсн, 47.
SUPERCUP WINNERS! 🏆 pic.twitter.com/pc8btT8NFl— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) July 20, 2024
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