Юнион Сен-Жилуаз обыграл Брюгге и впервые выиграл Суперкубок Бельгии

20 июля на «Ян Брейдел» состоялся матч за Суперкубок Бельгии, в котором «Брюгге» встретился с «Юнион Сен-Жилуаз».

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«Брюгге» – действующий триумфатор чемпионата Бельгии по футболу, а «Юнион Сен-Жилуаз» выиграл национальный кубок.

Победу в матче со счетом 2:1 одержал «Юнион Сен-Жилуаз», для которого трофей Суперкубка Бельгии стал первым в истории. Рекордсмен – «Брюгге», у которого 17 побед.



Суперкубок Бельгии. Финал, 20 июля.

Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз – 1:2

Голы: Цолис, 79 – Пуэртас, 40, Лейсн, 47.