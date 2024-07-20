Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юнион Сен-Жилуаз обыграл Брюгге и впервые выиграл Суперкубок Бельгии
Бельгия
20 июля 2024, 23:06 |
162
0

Юнион Сен-Жилуаз обыграл Брюгге и впервые выиграл Суперкубок Бельгии

Матч завершился со счетом 2:1

20 июля 2024, 23:06 |
162
0
Юнион Сен-Жилуаз обыграл Брюгге и впервые выиграл Суперкубок Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз

20 июля на «Ян Брейдел» состоялся матч за Суперкубок Бельгии, в котором «Брюгге» встретился с «Юнион Сен-Жилуаз».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Брюгге» – действующий триумфатор чемпионата Бельгии по футболу, а «Юнион Сен-Жилуаз» выиграл национальный кубок.

Победу в матче со счетом 2:1 одержал «Юнион Сен-Жилуаз», для которого трофей Суперкубка Бельгии стал первым в истории. Рекордсмен – «Брюгге», у которого 17 побед.

Суперкубок Бельгии. Финал, 20 июля.

Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз – 1:2
Голы: Цолис, 79 – Пуэртас, 40, Лейсн, 47.

По теме:
Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брюгге – Юнион Сен-Жилуаз. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Бельгии
Принял окончательное решение. Яремчук отказал турецкому клубу
Брюгге Суперкубок Бельгии по футболу Юнион Сен-Жилуаз
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, что сделал Леоненко с подаренной Ауди после матча со спартаком
Футбол | 20 июля 2024, 13:36 8
Известно, что сделал Леоненко с подаренной Ауди после матча со спартаком
Известно, что сделал Леоненко с подаренной Ауди после матча со спартаком

Игорь Цыганык рассказал интересную историю

Шахтер в товарищеском матче уступил новичку АПЛ
Футбол | 20 июля 2024, 17:19 141
Шахтер в товарищеском матче уступил новичку АПЛ
Шахтер в товарищеском матче уступил новичку АПЛ

«Горняки» проиграли «Ипсвичу»

ВИДЕО. Как Динамо в Австрии забивало. Все голы киевлян на летнем сборе
Футбол | 20.07.2024, 21:56
ВИДЕО. Как Динамо в Австрии забивало. Все голы киевлян на летнем сборе
ВИДЕО. Как Динамо в Австрии забивало. Все голы киевлян на летнем сборе
Жирона хочет летом приобрести украинца из Динамо, сыгравшего на Евро-2024
Футбол | 20.07.2024, 17:54
Жирона хочет летом приобрести украинца из Динамо, сыгравшего на Евро-2024
Жирона хочет летом приобрести украинца из Динамо, сыгравшего на Евро-2024
Евро-2024 U-19. Определен второй полуфиналист чемпионата Европы
Футбол | 19.07.2024, 23:30
Евро-2024 U-19. Определен второй полуфиналист чемпионата Европы
Евро-2024 U-19. Определен второй полуфиналист чемпионата Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
18.07.2024, 18:20 1
Футбол
Названы лучшие теннисисты XXI века
Названы лучшие теннисисты XXI века
19.07.2024, 08:16 2
Теннис
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
19.07.2024, 02:33 4
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
20.07.2024, 13:00 12
Футбол
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
19.07.2024, 16:45 33
Футбол
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
19.07.2024, 07:05 29
Футбол
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 на грани срыва. Известны детали
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 на грани срыва. Известны детали
19.07.2024, 02:06 2
Олимпийские игры
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
19.07.2024, 07:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем