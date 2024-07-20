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Кубок Америки
20 июля 2024, 20:04 |
770
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера уволен с поста наставника сборной Боливии

Антонио Карлос Заго отныне безработный

20 июля 2024, 20:04 |
770
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера уволен с поста наставника сборной Боливии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Карлос Заго

Боливийская футбольная федерация официально объявила об увольнении 55-летнего Антонио Карлоса Заго с поста главного тренера национальной команды страны.

Контракт, который был рассчитан до конца 2025 года, был прекращен немедленно.

Под руководством Антонио Карлоса Заго сборная Боливии неудачно выступила на Кубке Америки-2024, заняв последнее место в группе с Уругваем, Панамой и США. Боливийцы проиграли всем трем соперникам, забив один мяч и пропустив десять.

Сборную Боливии Заго возглавил в октябре минувшего года. С 2013 по 2015 годы бразильский специалист входил в тренерский штаб Мирчи Луческу в «Шахтере», а впоследствии начал самостоятельную карьеру коуча.

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Антонио Карлос Заго сборная Боливии по футболу отставка тренеры Шахтер Донецк
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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