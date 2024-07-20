ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера уволен с поста наставника сборной Боливии

Боливийская футбольная федерация официально объявила об увольнении 55-летнего Антонио Карлоса Заго с поста главного тренера национальной команды страны.

Контракт, который был рассчитан до конца 2025 года, был прекращен немедленно.

Под руководством Антонио Карлоса Заго сборная Боливии неудачно выступила на Кубке Америки-2024, заняв последнее место в группе с Уругваем, Панамой и США. Боливийцы проиграли всем трем соперникам, забив один мяч и пропустив десять.

Сборную Боливии Заго возглавил в октябре минувшего года. С 2013 по 2015 годы бразильский специалист входил в тренерский штаб Мирчи Луческу в «Шахтере», а впоследствии начал самостоятельную карьеру коуча.