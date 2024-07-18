Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос, который этим летом завершил карьеру и на клубном, и на международном уровнях, признался в том, кого считает лучшими партнерами по испанской команде.

«Лучший партнер по команде в «Реале»? Я не могу быть честен, потому что обязательно кого-то упущу. Но если мне придется назвать троих, я выберу Роналду, Рамоса и Модрича», – заявил Кроос в эфире своего подкаста Einfach mal Luppen.

Кроме этого, 34-летний Тони Кроос также отдал должное бразильскому полузащитнику Каземиро за его помощь в свое время в мадридском коллективе.

Напомним, ранее сообщалось, что Кроосу оригинально отдали должное на его малой родине.