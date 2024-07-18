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Германия
18 июля 2024, 18:20 | Обновлено 18 июля 2024, 18:25
890
0

Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу

Немец выделил Роналду, Рамоса и Модрича

18 июля 2024, 18:20 | Обновлено 18 июля 2024, 18:25
890
0
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос, который этим летом завершил карьеру и на клубном, и на международном уровнях, признался в том, кого считает лучшими партнерами по испанской команде.

«Лучший партнер по команде в «Реале»? Я не могу быть честен, потому что обязательно кого-то упущу. Но если мне придется назвать троих, я выберу Роналду, Рамоса и Модрича», – заявил Кроос в эфире своего подкаста Einfach mal Luppen.

Кроме этого, 34-летний Тони Кроос также отдал должное бразильскому полузащитнику Каземиро за его помощь в свое время в мадридском коллективе.

Напомним, ранее сообщалось, что Кроосу оригинально отдали должное на его малой родине.

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Тони Кроос Криштиану Роналду Лука Модрич Каземиро Серхио Рамос Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник
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